La aclaración de Marchesín, entre Gremio y Boca: "Tengo contrato y mantengo mi actitud profesional"

El arquero difundió un comunicado en el que manifestó que "respeta a la institución en la que juega, independientemente de las "especulaciones recientes".

Hoy 22:15

En el medio de las negociaciones con Boca, Agustín Marchesín salió públicamente a aclarar su situación en Gremio, sobre todo después de que el club difundiera una supuesta sobrecarga que lo marginó de las últimas prácticas, y dejó en claro que "mantiene su actitud profesional".

El comunicado no se publicó en las redes oficiales del jugador, sino que lo escribió alguien de su entorno que se encargó de enviárselo a algunas páginas partidarias y periodísticas de Brasil. "Por respeto a nuestra afición, me gustaría aclarar públicamente que no hay ninguna orientación de mi parte respecto a cualquier posible situación de mercado entre clubes", comenzó.

El dardo, aunque sutil, fue dirigido a aquellas versiones que los medios locales calificaron como dudosas y las relacionaron con las conversaciones entre su representación y el Consejo de Fútbol. "Siempre he respetado a las instituciones en las que he estado. Tengo contrato vigente y mantengo mi actitud profesional, independientemente de las especulaciones recientes", sentenció.

Por último, el arquero de 36 años concluyó: "Creo que la hinchada tricolor me conoce un poco mejor por todo lo que hice desde la primera vez que vestí la camiseta del Gremio. Esto lo trato como algo natural y entiendo que es consecuencia del trabajo individual y colectivo que se realiza en el campo".

La información más reciente indica que Marchesín alcanzó un acuerdo con Boca en los números de su contrato y en la duración, que sería de dos años. Si bien Gustavo Quinteros, el flamante entrenador, pidió que lo declararan intransferible, luego afirmó que "si los clubes se ponen de acuerdo en las negociaciones, y él desea ir, tiene las puertas abiertas".

¿Qué faltaría entonces para que se concrete? En principio, que el Xeneize envíe una oferta formal Su valor de mercado, de acuerdo al sitio especializado transfermarkt, es un poco menos que 1.000.000 de dólares. Aunque en las entrañas de Brandsen 805 argumentan que no significaría un problema.