Israel-Hamas: un alto al fuego que cambia todo

El acuerdo, negociado en Doha con mediación internacional, pone fin a una etapa de alta violencia y plantea interrogantes sobre el futuro geopolítico de la región

Hoy 07:45

El reciente cese al fuego entre Israel y Hamas, alcanzado el 15 de enero de 2025, representa un momento crítico en un conflicto que ha dejado profundas heridas en ambas partes. El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 marcó el inicio de esta etapa particularmente sangrienta, con 1.200 israelíes asesinados, casi 250 secuestrados y una escalada militar que devastó Gaza, cobrando la vida de 46.500 palestinos y 400 soldados israelíes. Más allá de las cifras, la existencia de los secuestrados ha sido un golpe durísimo para la sociedad israelí y los judíos del mundo, exacerbando un trauma colectivo que se suma al de las víctimas fatales. Este factor ha sido clave para moldear tanto la respuesta israelí como la presión internacional para alcanzar un acuerdo.

El cese al fuego fue negociado principalmente en Doha, con la participación de mediadores internacionales y un rol destacado de Estados Unidos. Donald Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero, jugó un papel crucial al presionar para que el acuerdo se concretara antes de su investidura. Su interés en garantizar la liberación de rehenes antes de asumir refleja tanto un cálculo político como su estilo de negociación directa. Su equipo de negociadores, liderado por el enviado especial Steve Witkoff, se comprometió a presionar tanto a Israel como a Hamas para llegar a un acuerdo que permitiera recuperar a los secuestrados y reducir la violencia. Israel, cuyo gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu estaba comprometido en una lucha implacable contra Hamas, se vio obligado a hacer concesiones difíciles para cumplir con las expectativas de un aliado tan influyente. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿cuál fue la moneda de cambio para Israel? ¿Qué concesiones estratégicas o políticas se ofrecieron para asegurar este resultado?

Desde el punto de vista militar, los logros de Israel son innegables. En el transcurso del conflicto, las fuerzas israelíes lograron desmantelar buena parte de la infraestructura de Hamas y debilitar significativamente a otros brazos del “pulpo” iraní en la región. La muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en octubre de 2024, marcó un punto de inflexión que dejó al grupo en una posición de extrema vulnerabilidad. Pero más allá de estos logros, el conflicto ha transformado el tablero geopolítico de Medio Oriente. Israel no solo ha consolidado su posición militar, sino que también ha dejado a Irán en una situación de vulnerabilidad estratégica que podría tener repercusiones en los próximos años.

Existen indicios de que Israel podría haber asegurado luz verde, explícita o tácita, para actuar contra Irán en el futuro. Algunos analistas incluso sugieren que Estados Unidos podría considerar una acción directa, especialmente bajo la administración Trump. El desgaste de los aliados de Irán en Gaza, Líbano y Siria ha reducido significativamente la capacidad de Teherán para proyectar poder en la región, abriendo una ventana de oportunidad para Israel. Sin embargo, cualquier movimiento en este sentido implicaría enormes riesgos, tanto en términos de represalias como de estabilidad regional.

En cuanto a los secuestrados, la liberación de 33 israelíes en las primeras fases del acuerdo representa un alivio parcial, pero no suficiente para satisfacer a la población israelí. El tema de los rehenes se ha convertido en un punto de honor nacional y en una cuestión profundamente política. En Israel, no hay margen para aceptar un acuerdo que no contemple la liberación total de los secuestrados, y cualquier percepción de concesión excesiva a Hamas genera divisiones internas y desconfianza hacia el liderazgo político.

Además, el primer ministro Netanyahu, conocido por su estilo combativo, no parece dispuesto a ceder ante las críticas de sus adversarios ni de la comunidad internacional. En los últimos años, Netanyahu ha demostrado su capacidad para enfrentarse a las políticas de Biden, a Europa y a otros países en general. Este acuerdo no parece ser una excepción. La opacidad que rodea los términos del cese al fuego alimenta las especulaciones sobre las verdaderas concesiones hechas por ambas partes y sobre lo que está en juego en el futuro inmediato.

Es un error pensar que Netanyahu, después de desafiar abiertamente a sus críticos y de enfrentar las consecuencias de un conflicto de esta magnitud, esté dispuesto a retroceder en su política de seguridad. Más bien, parece haber consolidado su posición como un líder dispuesto a tomar decisiones difíciles, incluso a costa de su imagen internacional. En este contexto, cualquier esperanza de que el acuerdo marque el inicio de un proceso de paz duradero parece, al menos por ahora, fuera de lugar.

Finalmente, el cese al fuego es un recordatorio de las profundas complejidades de este conflicto. Aunque el acuerdo representa un respiro temporal, no aborda las raíces del problema ni ofrece garantías de que la violencia no se reanude. El intercambio de prisioneros, la retirada parcial de las fuerzas israelíes y la entrega de ayuda humanitaria son pasos importantes, pero insuficientes para resolver las tensiones estructurales que alimentan esta confrontación.

El conflicto entre Israel y Hamas es un microcosmos de las dinámicas más amplias que moldean Medio Oriente. Mientras los actores internacionales intentan gestionar las crisis inmediatas, las tensiones subyacentes siguen sin resolverse. La intervención de Trump ha sido fundamental para este acuerdo, pero lo que está por venir en Medio Oriente dependerá de decisiones aún más complejas y de un tablero de ajedrez geopolítico en constante cambio. El futuro de las relaciones entre Israel e Irán, así como el papel de actores como Estados Unidos en la región, será clave para determinar si este acuerdo es un punto de inflexión o simplemente un alto en un ciclo interminable de violencia.