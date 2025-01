Juan Pablo tuvo un ataque en Gran Hermano 2024 y debieron contenerlo

El participante Juan Pablo de Vigili no pudo controlar su enojo tras la visita de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano 2024, lo que obligó a otros jugadores a intervenir para calmarlo.

Hoy 22:42

El pasado jueves, los participantes de Gran Hermano 2024 recibieron la visita de Santiago del Moro, quien llegó con una misión especial: entregar las palabras enviadas por los familiares de los jugadores.

Juan Pablo de Vigili recibió los términos "actitud" y "juego", enviados por su mamá y su hermano. Sin embargo, la reacción del correntino no fue la esperada.

"Me quedé un poco caliente porque no era lo que esperaba. Yo quería recibir noticias de mi perro y de mi pareja, pero no tiene nada que ver con eso", expresó visiblemente molesto.

En el programa La noche de los ex, se mostró cómo, tras la gala con Santiago del Moro, Juan Pablo quedó furioso y siguió despotricando en la habitación.

Ante esta situación, Sandra, una de sus compañeras, notó su malestar e intentó calmarlo. "¿Qué pasó?", preguntó con preocupación. "Nada... ¡Quiero matar a alguien!", exclamó Juan Pablo, indignado por los mensajes recibidos.

El episodio evidenció la presión emocional que los participantes enfrentan dentro del reality y la importancia del apoyo entre ellos.