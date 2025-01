Yanina Latorre contó el fuerte mensaje que le habría enviado la China Suárez a Wanda Nara: “Te voy a arruinar la vida”

En pleno conflicto judicial con Mauro Icardi, la conductora habría recibido un texto repleto de insultos por parte de la actriz, según relató la panelista de LAM en sus historias de Instagram.

Hoy 21:05

El Wandagate se acrecienta día a día y, como si fuera realmente una telenovela, cada episodio escala y resulta más abrumador que el anterior. En este caso, según contó Yanina Latorre a través de su cuenta de Instagram, en la noche del sábado se habría desatado una terrible pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara, a la que se habría sumado Eugenia "la China" Suárez.

De acuerdo con las historias de la panelista de LAM (América), todo habría comenzado cuando el futbolista llamó a su hija Francesca con motivo de su cumpleaños número 10. Después de las 12, Icardi se habría comunicado con la pequeña, lo que desató un fuerte ida y vuelta con su madre. “A las 12 de la noche Mauro llamó a Fran por el cumple diciéndole: ‘estoy acá con Rufi que te quiere saludar’ (la hija mayor de la China). ¡La nena no quiso! Se puso a llorar, Wanda engranó”, comenzó contando la periodista. Acto seguido, continuó: “Ahí se matan Wanda y Mauro, se dijeron de todo, Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo”.

Yanina agregó más detalles: “En ese momento la China le manda un mensaje a Wanda. Terrible, le dice de todo: mitómana, mala persona, y la amenaza por no invitar a su casa a sus hijos. Wanda va a denunciar el mensaje (lo leí) y pide también perimetral”.

Más adelante, la panelista de Ángel de Brito siguió su relato desde sus vacaciones familiares en Miami. “La nena le pidió al padre que vaya al cumple y él le dijo que iba, pero con la novia (lo escuché, se me heló la sangre). Yo antes de hacer sufrir a un hijo me corto las manos”, expresó Latorre. “Lo que hace el despecho, porque Mauro siempre fue un padrazo, no me imaginé esto. Ojalá recapacite, que haga su vida con la China pero que no mezcle a las nenas en esta guerra. Y ojalá hoy vaya al cumple”, agregó mientras daba su opinión sobre la situación. Finalmente, contó el supuesto mensaje que le habría enviado la China a Wanda. “Textual de la China: ‘te voy a arruinar la vida, mitómana de mier...’ (igual la mitómana tenía razón, la China era la amante de Icardi)”, concluyó la contadora desde sus historias que de inmediato se viralizaron en las redes sociales.

Unas horas antes, Wanda había compartido un emotivo saludo para su niña, a quien se la veía todavía dormida abrazada a su lado. “Hace algunas noches que volvimos a dormir así como cuando era bebé. Ella dice que soy su lugar seguro, y lo que no sabe es que ella es el mío”. Sus palabras, simples pero conmovedoras, dejaron entrever la profunda relación entre madre e hija, un vínculo que la presentadora busca resguardar en medio de los conflictos familiares con su exmarido. “Mi princesa hoy cumple 10, y yo estoy ansiosa para que vea todo lo que le preparé”, sumó apenas comenzaba el día que estaría cargado de sorpresas y cariño para su hija mayor.

Rodeada de sus hermanos varones, Valentino, Benedicto y Constantino (fruto de su relación con Maxi López), quienes hace unos días regresaron de sus vacaciones en Europa con su papá, y con su hermana menor Isabella, Francesca amaneció con una bandeja repleta de cosas ricas en su cama. También fue parte de la celebración la madre de Wanda y Zaira, Nora Colosimo, quien, según se puede observar, está conteniendo a su hija en el complicado momento que está atravesando.