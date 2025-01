De poder popular, amor y política de base: una lección desde Venezuela

El 1 de mayo de 2006, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decía: "El socialismo no se decreta, el socialismo se construye, y se construye con el pueblo consciente, movilizado y organizado".

Hoy 07:21

Por Carmen Parejo Rendón

Para RT

Es la tercera vez que visito Venezuela y en cada una de estas ocasiones he observado la misma realidad. La coexistencia de dos tipos de historias que se entrecruzan y que inevitablemente se enfrentan en el país: las historias de amor y las historias de odio.

Las historias de amor no son perfectas. Los amantes no siempre están de acuerdo, a veces discuten; sin embargo, se apoyan y unen a la hora de la verdad. Por contra, están las historias de odio, pero a los odiadores no siempre les salen bien los planes y también son, a menudo, reunificados por ese sentimiento.

Una de estas historias de amor comienza con un médico cubano, parte del ejército de batas blancas que recorren el mundo defendiendo a los pueblos de la enfermedad y el desamparo. De ese médico nacerán los comités de salud, y de esos comités, la Misión Barrio Adentro I.

La Misión Barrio Adentro es una de las iniciativas populares más emblemáticas de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Lanzada en el año 2003, esta misión tiene como objetivos fundamentales el acceso universal a la salud para el pueblo venezolano, la prevención y promoción de hábitos saludables, así como la descentralización del sistema sanitario, llevando la atención médica a las comunidades más apartadas y superando con ello las barreras del acceso geográfico y económico.

Con Barrio Adentro I se establecieron consultorios populares en las comunidades, priorizándose los servicios básicos como la medicina generalista, la pediatría y la vacunación. En 2005 inició Barrio Adentro II, donde se desarrollan centros de diagnósticos integrales, salas de rehabilitación y Centros de Alta Tecnología, suponiendo la expansión de la infraestructura sanitaria para ofrecer atención especializada y de emergencia. Después llegarían las fases III y IV, que supusieron la consolidación de hospitales públicos, apostando por la modernización tecnológica y la expansión de la capacidad hospitalaria en todo el país.

La Misión Barrio Adentro consiguió reducir la mortalidad infantil en un 49 % y la mortalidad materna en 58 % en sus primeros diez años de desarrollo. Para el año 2020, a su vez, se reportaba la construcción de más de 11.000 consultorios populares, 574 centros de diagnósticos integrales y 35 centros de alta tecnología.

Más de 30.000 médicos, cubanos y venezolanos, han participado en este programa, ya que esta Misión no solo ha brindado atención sanitaria, sino que también incluye la formación de una nueva generación de galenos en el país suramericano.

Esta misión ha supuesto la democratización del acceso a la salud en Venezuela y, además, desde una perspectiva política, la combinación de la atención directa, la formación y la cooperación internacional sur-sur, son una demostración de que la salud puede ser un derecho universal y no un privilegio o un negocio, como tanto gusta a los odiadores.

Sin embargo, Barrio Adentro forma parte de una transformación más profunda del Estado y del concepto de democracia en Venezuela. Así, la Constitución Bolivariana forjó un modelo participativo donde las instituciones no actúan de forma aislada, sino que trabajan directamente con el pueblo organizado. El pueblo no es solo un receptor de las políticas institucionales, sino un diseñador activo de su propio destino. El pilar fundamental de este modelo son las comunas y los consejos Comunales.

En abril de 2022, durante mi primera visita a Venezuela, una lideresa comunera en la Parroquia de La Vega, en Caracas, afirmaba: "Lo que nosotros reivindicamos es que como pueblo podamos crear". En esa línea, añadía: "El bloqueo lo hemos tenido durante 500 años". En su análisis, concluía que después de múltiples agresiones, más de 900 sanciones económicas, violencia en las calles y violencia política internacional, el pueblo venezolano resistía "por amor a este proceso de transformación social".

En la actualidad, en Venezuela hay 4396 Comunas, 953 circuitos comunales y un total de 5.349 instancias de participación ciudadana del Poder Popular, distribuidas por todo el país.

Las comunas han impulsado la producción agrícola, artesanal y manufacturera a nivel local, reduciendo la dependencia de los productos importados y garantizando el acceso a los rubros y bienes para las comunidades. A su vez, han fomentado la educación popular y el desarrollo de una conciencia política que fortalece la resistencia frente a los intentos constantes de desestabilización.

El modelo comunal ha promovido la descentralización del poder y la autonomía local, permitiendo a las comunidades gestionar directamente proyectos de desarrollo, infraestructura y servicios públicos, adaptados a sus propias necesidades.

Muchas comunidades han logrado desarrollar formas de autoabastecimiento en áreas como la alimentación, la educación y la salud. Todo un proceso de transformación social que ha corrido en paralelo para ayudar a mitigar los efectos de la guerra económica, mientras hacían real el otro mundo posible tantas veces soñado.

En Venezuela hay algo que a los odiadores, nativos o extranjeros, les preocupa mucho más que un gobierno más o menos afín: un pueblo consciente de sus derechos, que asume su responsabilidad histórica y que está profundamente organizado.

Habitualmente, los odiadores imponen de qué debemos hablar cuando hablamos de Venezuela. Ellos dicen estar preocupados por la democracia en el país, sin embargo: ¿la democracia no era el poder del pueblo?