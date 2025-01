Lily-Rose Depp, de nepo baby a una de las jóvenes actrices más buscadas en Hollywood

Magnética, bella y talentosa, se convirtió en musa y embajadora de Chanel, al igual que su madre Vanessa Paradis, a la vez que se abrió camino en la industria de Hollywood.

Johnny Depp y la actriz, modelo y cantante francesa Vanessa Paradis experimentaron el amor a primera vista cuando se conocieron en el hotel Costes en París, a mediados de 1998. Un año después, el 27 de mayo de 1999, de ese flechazo nació Lily-Rose Melody Depp, la primera hija de la pareja, que tres años más tarde tuvo a Jack. Juntos, los hermanos crecieron entre sets de filmación en distintas partes del mundo y se criaron entre París y Los Ángeles cuando sus padres se separaron en 2012. “No solo he viajado mucho gracias a que mis padres tuvieron que llevarme a los sets, sino que también me di cuenta del esfuerzo consciente que hicieron para asegurarse de que mi hermano y yo nos sintiéramos como en casa en estos lugares. Ahora que soy mayor, estoy muy agradecida”, aseguró Lily al respecto en una entrevista.

A los 16 años, siguiendo los pasos de su madre como musa de Chanel, Depp se inició en el mundo de la moda bajo las órdenes de Karl Lagerfeld. Solo en 2015 hizo su primera aparición en solitario en una alfombra roja para el show Chanel Métiers d’Art, en Nueva York; debutó en la pasarela de la maison en su desfile de alta costura otoño-invierno y protagonizó su primera campaña para la firma francesa. Dos años más tarde, en 2017, tuvo el privilegio de ser elegida por Lagerfeld como la codiciada “novia” que habitualmente cierra los desfiles de alta costura. “Lily-Rose es impresionante, es una chica joven que pertenece a una nueva generación con todas las cualidades de una estrella”, la definió el káiser de la moda. Ella, incluso, bromeó con que “Chanel” fue la primera palabra que aprendió a leer.

Así como se convirtió en una verdadera it-girl, la hija mayor de Johnny Depp y Vanessa Paradis se fue abriendo camino en la industria cinematográfica, tanto en Estados Unidos como en su Francia natal. Debutó con un cameo en la película Tusk (2014), de Kevin Smith, con el padre de su amiga Harley Quinn Smith, con quien luego protagonizó la comedia de terror Yoga Hosers (2016), un spin-off de la primera. También compartió elenco con Natalie Portman en Planetarium (2016) e hizo La Danseuse (2016) y Un hombre fiel (2018). En 2019 obtuvo reconocimiento por su participación en El rey, dirigida por David Michôd y protagonizada por Timothée Chalamet y Robert Pattinson. En 2021 se la vio en Crisis, Instintos ocultos, Última noche y Lobo y, en 2023, acaparó las portadas con su protagónico en The Idol, la polémica miniserie de alto voltaje de HBO dirigida por Sam Levinson y coprotagonizada por The Weeknd, que no tuvo buena recepción entre el público y fue cancelada por la cadena norteamericana.

Según la crítica especializada, Lily-Rose Depp logró su mejor interpretación hasta la fecha con Nosferatu (la película de terror gótico de Robert Eggers que en Argentina estrenó el 2 de enero), un papel que la muestra como una estrella de Hollywood con peso propio y le permite elevarse del mote de nepo baby del que tanto reniega.

“Superar el síndrome del impostor fue lo más difícil. Llegar a creer que estaba aquí por algo y que podía hacerlo fue un gran desafío”, confió la actriz a Vanity Fair. Sin embargo, aseguró, fue esa misma inseguridad lo que la impulsó a dar lo mejor de sí misma: “Siempre sentí que la gente estaba esperando a que fallara, pero eso solo me motiva a trabajar más duro”.

Con el magnetismo y sex appeal que heredó de sus famosos padres, Lily-Rose Depp demuestra que el estatus de celebridad corre por sus venas. En esta foto, la actriz posa para las cámaras durante el photo call de la miniserie The Idol, en el Festival de Cannes, en mayo de 2023.

A pesar de su talento, por supuesto que la hija de Johnny Depp no pudo escapar a la polémica de los nepo baby (abreviación de nepotism baby), esto es, las críticas a los hijos o familiares de celebridades acusados de conseguir un lugar en la industria gracias a su famoso apellido. “La gente tiene preconceptos sobre uno o sobre cómo llegaste, pero definitivamente puedo decir que nada te dará el papel excepto ser la persona adecuada para el papel”, se defendió la actriz en una entrevista que dio a Elle a finales de 2022. Y remarcó: “A Internet le importa mucho más quién es tu familia que las personas que te eligen [los directores de casting]. Tal vez pongas tu pie en la puerta, pero todavía tenés el pie en la puerta. Hay mucho trabajo que viene después de eso”.

Las declaraciones de Lily-Rose generaron una nueva controversia por no asumir los privilegios inherentes a su estatus y extendieron el debate más allá de las fronteras de Hollywood. Así, muchas modelos alzaron la voz por el auge de las nepo babies entre las pasarelas y las campañas de moda de las principales firmas de lujo. “Me encantaría ver si hubieras aguantado los primeros cinco años de mi carrera. Sé que no es tu culpa, pero, por favor, apreciá y conocé el lugar de donde venís”, sentenció la top model Vittoria Ceretti (actualmente en pareja con Leonardo DiCaprio) en respuesta a los dichos de Depp.

Así como rechaza que la encasillen como un producto del nepotismo, Lily-Rose Depp no está dispuesta a exponer su vida privada solo por el hecho de ser famosa. “Cada trabajo conlleva una serie de circunstancias y esto [la fama] es una de ellas. Pero, para mí, lo importante es proteger lo que realmente me pertenece”, aseguró en diálogo con The Daily Telegraph.

Sus padres, claro, tuvieron mucho que ver con eso. “El valor de la privacidad es algo que me inculcaron desde temprana edad”, dijo sobre este mismo tema en The Drew Barrymore Show. “Al haber crecido en una familia como la mía, fue algo que aprendí: la importancia de la privacidad y de guardar cosas solo para uno mismo”, sostuvo la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, que creció rodeada de paparazzi por la fama de sus padres.

Sus amores

La primera relación pública de Lily-Rose fue con el modelo británico Ash Stymest, y la diferencia de edad entre ambos -ella tenía 16 y él, 24- fue foco de fuertes críticas. Se los vio juntos por primera vez en octubre de 2015, en París y meses más tarde, en marzo de 2016, compartieron unas vacaciones familiares con la mamá de la actriz, Vanessa Paradis y su hermano Jack. Después de dos años y medio de relación, la pareja habría llegado a su fin en 2018.

Con Timothée Chalamet se conocieron en 2018 durante el rodaje de la película El rey, y los rumores de romance surgieron en octubre de ese mismo año, después de que fueran vistos en Nueva York en reiteradas oportunidades, con beso apasionado bajo la lluvia incluido. Se convirtieron en la pareja del momento entre los jóvenes, pero nunca posaron como pareja en ninguna alfombra roja –ni siquiera en el estreno de su película en el Festival de Cine de Venecia de 2019- ni se mostraron juntos a través de las redes sociales. Las únicas fotos que hay de ellos son las que les tomaron los paparazzi, como cuando los captaron muy fogosos durante unas vacaciones a bordo de un yate en la isla de Capri. En 2020 le pusieron punto final a su amor.

En medio de los rumores de que Lily-Rose Depp y Timothée Chalamet se habían dado una segunda oportunidad, en agosto de 2021 la actriz fue vista en Londres a los besos con Austin Butler, a quien había conocido en 2016 en la película Yoga Hosers. Lo suyo fue tan comentado como efímero, ya que nunca más se los vio juntos.

En septiembre de 2021, la hija de Johnny Depp fue vista almorzando en París con el rapero francés Yassine Stein. Un mes después, los fotógrafos los captaron abrazados y caminando juntos por la calle, situación que se repitió en Los Ángeles en noviembre de ese año. Nunca hablaron públicamente de su relación y la última vez que se supo de ellos fue en septiembre de 2022 en Nueva York.

El primer noviazgo que la actriz hizo público fue el que actualmente mantiene con la rapera norteamericana 070 Shake. Se las comenzó a relacionar cuando en febrero de 2023 asistieron juntas a la Semana de la Moda de París. En mayo, Depp sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir en sus historias una romántica foto besando a la cantante. “Cuatro meses con mi crush”, escribió junto a la imagen. No solo fueron retratadas por los paparazzi en numerosas oportunidades desde que oficializaron su relación, sino que además Lily-Rose Depp suele presumir de su amor en las redes sociales.

