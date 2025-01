Garfunkel se disculpó con Victoria Vannucci luego del escándalo: “Fuiste un ejemplo de amor y sacrificio”

El empresario publicó una carta abierta en sus redes sociales, en la que admitió sus errores y valoró el apoyo de su ex.

Hoy 08:05

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel, padres de dos hijos, atravesaron en 2024 una conflictiva separación marcada por denuncias de violencia y disputas judiciales. Sin embargo, el empresario sorprendió al publicar una extensa carta abierta en X (antes Twitter), donde le pidió perdón a su exesposa y valoró cómo lo acompañó en los momentos más difíciles de su vida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Con el corazón lleno de pesar durante 15 años, mi ex, con una fortaleza y amor inigualables, me ha sabido cuidar como nadie lo ha hecho. Ha soportado mis enfermedades y luchado para proteger a nuestros hijos”, expuso en un primer tuit. Y agregó: “Ella ha sido más que una compañera: ha sido un ejemplo de amor. Sacrificio y resilencia”.

En varias publicaciones más, destacó la resiliencia y dedicación de la artista, quien enfrentó las adversidades familiares con determinación. “Ella, con su enorme y noble corazón, se ha dedicado a tapar las grietas y mantener la armonía, aunque eso significara cargar con un sufrimiento que no merecía”, expresó.

Luego, aceptó su responsabilidad en el daño causado y reconoció el impacto de su comportamiento en la relación. “Sé que mis palabras no podrán deshacer el daño ni borrar el dolor que he causado. Tampoco espero perdón alguno, ya que no lo merezco. Sin embargo, esta es la verdad”, concluyó.