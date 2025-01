El rapero 2 Low disparó un arma por accidente durante una entrevista en vivo

El músico estaba conversando con el conductor de un programa y el reportaje se vio interrumpido ante el estruendo del disparo.

Hoy 17:56

En las últimas horas se volvió viral un video del rapero 2 Low, quien se encontraba en una entrevista cuando se disparó en vivo y quedó en shock. El momento que estaba siendo transmitido por streaming generó todo tipo de comentarios.

El músico se encontraba en el programa One on One With Mike D cuando metió la mano en el bolsillo de su pantalón y, acto seguido, se escuchó un fuerte disparó que dejó paralizados a los presentes.

“¿Quién disparó a quién?, ¿Alguien recibió un disparo? ¿Están todos bien?”, expresó el conductor del ciclo y rápidamente se pudo comprobar que 2 Low no sufrió ninguna herida. Inmediatamente, mostró el arma que llevaba en su bolsillo y que fue disparada de manera accidental.

“Ahora mismo, solo estamos agradecidos de que todos estén a salvo, todos estén bien”, expresó en vivo el rapero luego de volver a guardar el arma.

“Teníamos que tomar un pequeño descanso. Tuvimos un pop, un momento, ¿sabes lo que estoy diciendo? Nunca ha sucedido en ‘One a One con Mike D.’ Pero esta noche, con mi hermano, cada vez que nos reunimos, hacemos historia. Así que, supongo que acabamos de hacer historia, ¡todos!”, expresaron desde la producción.