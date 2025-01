Ryan Gosling negocia protagonizar la nueva película de "Star Wars"

Aunque el proyecto aún no está confirmado, se anticipa que será una historia independiente de la "Saga Skywalker" y marcaría un nuevo rumbo en la icónica franquicia.

Ryan Gosling, uno de los actores más cotizados de Hollywood, ha iniciado las conversaciones para protagonizar la próxima película de 'Star Wars' que dirigirá Shawn Levy. El medio señala que el protagonista de 'El especialista' está en negocaciones para viajar a una galaxia muy, muy lejana y asumir uno de los roles principales en la futura película. Por el momento no hay detalles sobre su posible papel.

Aunque no está confirmado, todo apunta a que la película está destinada a ser un proyecto independiente y no estará conectada con la "Saga Skywalker", las nueve películas que comprenden la mayoría de los proyectos cinematográficos de la mítica saga. Esto significa que Gosling probablemente no interactuará con ninguno de los Skywalker.

Si Gosling finalmente firma de manera oficial, probablemente será la próxima película de 'Star Wars' en la que Disney se centre, en una producción que comenzaría a principios de este próximo otoño. A día de hoy, la única película de 'Star Wars' que cuenta con fecha de estreno es 'The Mandalorian and Grogu', fechada el 22 de mayo de 2026.