Mauro Icardi filtró un audio en el que Maxi López discute con Wanda Nara en el 2015: "¿Qué hablás vos?"

El futbolista del Galatasaray de Turquía le envió un mail el 22 de junio de 2015 a Marcela Feudale con el audio de la llamada, que reprodujeron por partes al aire de LAM (América).

Maxi López cayó también en el escándalo del momento. De forma inesperada, el ex de Wanda Nara quedó envuelto en la polémica a partir de un audio que Mauro Icardi filtró a los medios y que data de 2015. Allí se lo puede escuchar discutiendo con la mediática por sus hijos en común: Valentino, Constantino y Benedicto.

“No sale solo por eso, sale diciendo un montón de cosas. Mauro y mamá también”, se lo escucha decir a López, quien se está dirigiendo a su hijo mayor. En ese momento, la conductora interrumpió y dijo: “Yo solo salí diciendo que Valentino...”.

En ese momento, el exdeportista la interrumpió y la insultó: “No hablés vos, ¿qué hablás vos? La con... de tu madre. Vos no hablés, pelo... Quiero hablar a solas con otro de los nenitos. Siempre hablo con el mismo nenito y quiero hablar con los que siempre duermen”.

“Papá siempre te dice la verdad. El que decís mentiras sos vos, que el otro día me dijiste que estaban durmiendo a las 5 de la tarde”, añadió Lopez. “La siesta. No eran las 5, eran las tres y estaban durmiendo la siesta. Decile que ayer y anteayer lo llamabas y no te atendía”, acotó Wanda. “No me entró ningún llamado, Valentino. Si a mí me aparece un llamado, papá atiende, como ahora”. se defendió Maxi.

Y cerró: “Tu papá jamás te filmó con el teléfono. Fue tu mamá y el otro mogo... de Mauro”.

En la segunda parte de la discusión, elexfutbolista siguió: “Ellos tienen videos de vos y de los nenes, yo no tengo ni un solo video, Valentino. Jamás tuve un video de ustedes, jamás. Acá la que filma es mamá”.

“Filmo porque era cuando decías que no veías a los nenes, porque no hablás”, retrucó Nara. “No hablés vos. Yo estoy hablando con Valentino. Haceme hablar con Constantino y con Benedicto que no hablo hace 15 días”, insistió Maxi.

La mediática le explicó que los hijos menores se estaban terminando de bañar y que al terminar de hablar con Valentino, los comunicaría. “¡Andá a buscarlos ahora! Valentino, con vos no quiero hablar, si vas a mentir y a decir estas mentiras que dice tu madre, con vos no quiero hablar. Vos tenés que estar con tu mamá y con tu papá”, reclamó.

En esa misma línea, insistió: “Pasame a los otros nenes, pasame con Constantino y con Benedicto que no hablo hace 15 días. Tenés que estar de vacaciones con tu papá y con tu mamá, y yo te fui a buscar y tu mamá no me dejó ir a buscarte”.

Wanda se defendió diciendo que era mentira y le sugirió a López que fuera a su casa a jugar a la cancha de tenis. “No, a tu casa no. Tiene que estar en mi casa ahora”, cerró furioso el exdelantero de River Plate.