Filtraron audios en donde Wanda Nara habla de los hijos de la China Suárez: "Andá a limpiarle el cul... a Amancio"

La mediática acuso a Mauro Icardi de querer “arruinarles la vida” a las dos nenas que tienen en común.

Hoy 14:49

Wanda Nara está enfurecida por el noviazgo de Mauro Icardi con la China Suárez. Según se conoció en estos días, la mediática se sacó de quicio porque Rufina Cabré habló por teléfono con una de sus hijas para saludarla por su cumpleaños.

Luego de ese escándalo, filtraron un audio en donde se escucha la indignación de la empresaria de cosméticos con el futbolista. En sus palabras, lo acusó de querer “arruinarles la vida” a las dos nenas que tienen en común.

“Parece que querés arruinarles la existencia a tus dos hijas y armarles un parque de Disney a tres pendejos que no son nada tuyo”, expresó Wanda en la grabación que compartió el periodista Guido Záffora en su perfil de X.

En esa frase, la mediática se refería al vínculo que Icardi construyó con Magnolia, Amancio y Rufina, los tres nenes de la China. “(...) y les dejes de joder la vida todos los días, arruinándoles la vida”, se la escucha decir también a la ex de Mauro como parte de su reclamo.

Además, en otro de los audios que se filtraron este miércoles, se pudo conocer el enojo de Wanda con la China por el llamado de Rufina. “Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prost... que fue tu amante, no da. No son ni bienvenidas en mi casa, ni en la tuya. Me parece que te tenés que ubicar”, cuestionó ella.

Además, en otra grabación se podía escuchar una llamada que la empresaria de cosméticos tuvo con su expareja. En sus palabras, criticaba al delantero del Galatasaray por estar conviviendo en Nordelta con los nenes de la actriz.

“Andá a limpiarle el cul... a Amancio, chau”, lanzó Wanda en el audio que se conoció este miércoles en Desayuno americano (América), haciendo referencia al hijo que la China tuvo con Benjamín Vicuña en el 2020.