“Viajo para hacer historia”: Baltazar Leguizamón, el primer argentino que correrá en la NASCAR

“Es el evento deportivo anual más visto es los Estados Unidos”, afirmó el argentino que competirá en la Xfinity Series, que se nutre de los pilotos de la categoría principal.

En el mundo hay dos paradigmas que mandan en el automovilismo: el europeo, que es eje histórico de la Fórmula 1, y el estadounidense. Éste se nutrió históricamente del show y no es para menos en la meca del entretenimiento. Mientras la IndyCar brinda un espectáculo sin igual con sus 500 Millas de Indianápolis y un mundo que los argentinos conocieron bien gracias a Agustín Canapino, llegó la hora de sumergirse en el otro gran polo, la NASCAR, y con el primer piloto de nuestro país que busca plasmar allí su sueño americano, Baltazar Leguizamón.

Hoy confirmó que correrá en la Xfinity Series, que es la antesala a la máxima división de la NASCAR, pero su nivel es súper competitivo porque también corren allí varios pilotos de la categoría principal. El equipo que le dio la chance, el Joe Gase Motorsports, publicó la noticia en las redes sociales: ¡Bienvenido al equipo Baltazar Leguizamón. Estamos emocionados de tener a Baltazar al volante de nuestro #35 en COTA. Será el primer argentino en participar en el NASCAR Xfinity”.

Nació hace 24 años en la ciudad más fierrera de la Argentina, Arrecifes. Junto con su padre, Alejandro (ex piloto), buscaron llegar a la Fórmula 1 y se la jugaron por el camino norteamericano para sumar los puntos para la Superlicencia. Corrió en la Fórmula 4 Estadounidense en 2016 y 2017 y fue campeón de la Fórmula Atlantic en 2018. La falta de presupuesto truncó la posibilidad de seguir en el exterior y debió pegar la vuelta.

El anuncio

En aquellos tiempos debió crecer de golpe y le confiesa a Infobae que “me mudé solo a los Estados Unidos con 16 años. Puede pelear por podios y ganar. Llegué en febrero con 14 grados bajo cero en Indianápolis. Vivía en el quincho de la casa del dueño del equipo y me pude empezar a hacer de conocidos. Por la mañana me entrenaba en el gimnasio con los pilotos de la IndyCar, Scott Dixon, Alex Rossi y Tony Kanaan. Por la tarde me iba a trabajar en el taller. Aprendí y me relacioné”.

“En Daytona 2023 conocí al director de Chevrolet y al vicepresidente de General Motors (GM) y pude tener una charla con ellos. Les interesó mucho tener a un argentino. En ese momento me contactaron con uno de los equipos más importantes de la NASCAR, el RCR (Richard Childress Racing), que me asesoró personalmente y me ayudó para conseguir equipos”, recuerda.

“En la NASCAR están interesados en ver el movimiento argentino. Por eso trabajé todo este tiempo para cerrar esta posibilidad. Se dio gracias al Joe Gase Motorsports, que es un equipo de GM. El contrato es para hacer la carrera en Austin en el Circuito de las Américas (Circuit Of Americas o COTA)”, cuenta sobre la competencia que se llevará a cabo el 1° de marzo en el mismo escenario donde la F1 lleva a cabo el Gran Premio de los Estados Unidos.

Este primer paso forma parte de un plan inicial que tiene como objetivo llegar algún día a la división superior de la NASCAR. Será un largo camino en el que deberá explotar al máximo sus conocimientos en los circuitos mixtos y luego ver la posibilidad de que lo habiliten a las competencias en los óvalos, que son más arriesgadas. “La idea es hacer las otras seis carreras en circuitos mixtos. Lo primero es tratar de completar el primer fin de semana y que se puedan correr las otras competencias. Para eso debo reunir el presupuesto”, aclara.

El auto de Baltazar Leguizamón

Correrá con un Chevrolet Camaro y explica que “tiene un motor V8 de 700 caballos de potencia, caja de cuarta y llevará el número 35. Tiene muy poca carga aerodinámica y es difícil de manejar”. Con esos escasos aditamentos aerodinámicos, como describe Leguizamón, la conducción se torna complicada porque la penetración del aire genera resistencia al avance. Es por eso que “me estoy entrenando mucho físicamente”, destaca Baltazar.

Afirma que “la NASCAR es la categoría más importante de los Estados Unidos y sus carreras son el evento deportivo más visto anualmente. Están todas las marcas más importantes (Ford, Chevrolet y Toyota). La mayoría de los pilotos corren en las dos categorías y la competitividad es la misma. El requisito depende de cómo funciones en la Xfinity para obtener la licencia completa de la NASCAR”. Y un tema no menor es que todos los pilotos “cobran premios económicos por participar y varían según cómo termines la carrera”.

El bonaerense subraya que será “el primer argentino, el único sudamericano y el segundo latinoamericano en correr en la NASCAR. La primera vez fui para poder familiarizarme con el automovilismo norteamericano. Ahora viajo para hacer historia”.

Sobre el futuro, indica que “estamos trabajando para poder juntar el dinero para las otras carreras, pero el equipo y GM me dieron un apoyo importante. Me hicieron un muy buen contrato y ojalá se puedan sumar sponsors más importantes”.

“Lo que más necesito hoy es todo el apoyo de los argentinos para poder seguir dentro de la categoría. Cerrada la primera carrera, el objetivo es hacer las otras seis en los circuitos mixtos”, sostiene. “Ellos (la NASCAR) cuando ven semejante movida en la gente te suben a un auto directamente”, apunta.

La confirmación de Leguizamón en la NASCAR se da en un gran momento para los argentinos a nivel internacional. Con Franco Colapinto como piloto de reserva en Alpine en la Fórmula 1 luego de sus primeros nueve Grandes Premios con Williams en 2024, y con la chance de correr; Nicolás Varrone en el Mundial de Endurance con un Porsche en la categoría principal, la Hypercar; y los chicos que buscan su lugar como Gino Trappa, Santiago Monarca y Santiago Baztarrica en la Fórmula 4 Española, y Teo Schropp, en la Fórmula 4 Italiana.

Hace nueve años, Baltazar Leguizamón también emigró a los Estados Unidos detrás del sueño de correr en la Máxima. No pudo conseguirlo, pero en su trayectoria logró algo muy importante que es haber conseguido ser profesional. Dejó su marca en Norteamérica y por eso le abrieron las puertas. Su historia sirve para demostrar que hay vida más allá de la F1 y nada menos que en una de las categorías más importantes del mundo. El show de la NASCAR incorpora un argentino y no para que sea actor de reparto, sino para que tenga un rol protagónico.