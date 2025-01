Los 7 trucos secretos para que tus búsquedas en Google sean infalibles

Desde el uso de comillas para encontrar frases exactas hasta la exclusión de palabras no deseadas, estos tips te permitirán navegar por el vasto universo de internet con mayor eficacia.

Internet se presenta como un océano infinito de información compuesto por páginas web, documentos y publicaciones que se encuentran disponibles al instante. Sin embargo, esta abundancia también puede resultar abrumadora. Muchas veces, cuando intentamos encontrar algo específico, terminamos navegando sin rumbo entre resultados irrelevantes, y sentimos que la respuesta que necesitamos se nos escapa.

Por ese motivo, saber cómo utilizar Google se convirtió en una habilidad esencial para aprovechar al máximo su potencial y qué las búsquedas sean más eficientes y efectivas.

La mayoría de las personas utilizan Google de manera básica: escriben palabras clave o relacionadas con lo que necesitan y esperan que el buscador les ofrezca resultados y respuestas. Pero eso no siempre ocurre. Y la razón es que no se usó de manera adecuada.

Google es mucho más que un simple buscador: es una poderosa herramienta que, cuando se usa correctamente, puede facilitar la obtención de información precisa y relevante. Así, conocer algunos trucos puede transformar una búsqueda común en una experiencia altamente productiva.

Desde la utilización de comillas para encontrar frases exactas hasta la exclusión de palabras no deseadas, estos trucos te permitirán navegar por el vasto universo de información disponible en la web con mayor eficacia.

7 trucos secretos de Google para búsquedas perfectas

1. Usá comillas para buscar frases exactas

Al poner una frase entre comillas, Google buscará exactamente esa secuencia de palabras. Por ejemplo, buscar “cambio climático” te mostrará resultados que contengan esa frase exacta, y dejará afuera variaciones o páginas que contengas esos términos separados.



2. Utilizá el signo menos - para excluir palabras

Si querés omitir ciertos términos de tus resultados, colocá un signo menos inmediatamente antes de la palabra que querés excluir. Por ejemplo, si buscas “salud -coronavirus”, obtendrás información sobre salud sin noticias relacionadas con el coronavirus.

3. Buscá rangos numéricos con dos puntos contiguos (..)

Para buscar información dentro de un rango específico, usá dos puntos entre los números. Por ejemplo, “televisores $500.000..$1.000.000” te mostrará opciones de TV en ese rango de precio.



4. Filtrá resultados por sitio web

Usá el comando site: seguido del dominio del sitio web para limitar tus resultados a una fuente específica.

5. Para lograr resultados alternativos usá el comando OR

Si necesitás buscar múltiples términos y no te importa cuál aparece, utiliza “OR”. Por ejemplo, “smartphones Apple OR Samsung” te mostrará resultados que incluyan cualquiera de las dos marcas

6. Buscá documentos en formatos específicos

Muchas veces es posible que necesites buscar archivos de un formato particular. Para encontrarlos más rápido, usá filetype: seguido del tipo de archivo. Por ejemplo, “informe filetype:pdf” mostrará solo documentos PDF relacionados con informes.



7. Conseguí resultados localizados con location:

Para centrar tu búsqueda en una ubicación específica, usá el comando location: seguido del lugar. Por ejemplo, “noticias Elon Musk location:San Francisco” te dará resultados sobre Elon Musk específicamente en San Francisco.