Un incendio en ET de Transnoa provocó un corte de luz en La Banda y parte de Santiago

La falla en el sistema fue por el incendio en algunas estaciones transformadoras.

Hoy 00:08

Tras la fuerte tormenta ocurrida este miércoles a la noche en La Banda y Capital, hubo fallas en el sistema de Transnoa lo que provocó cortes del servicio en algunos sectores.

Una falla en Estación Transformadora ET de 132 kV Rebaje Banda de Transnoa, provocada por una explosión seguida de un incendio, produjo salida de servicio en La Banda y parte de la ciudad de Santiago del Estero.

Además, se produjo la salida de servicio de las ET Banda Este y ET Santiago Este, que también dependen de Transnoa que aún no emitió comunicación alguna al respecto.

Vecinos compartieron imágenes y videos del incendio que dejaron fuera de servicio la ET que se encuentra cerca del exmatadero en la ciudad de La Banda y que depende de Transnoa.

Actualización

Por otra parte, antes de la medianoche se fue restableciendo integralmente el servicio en la ciudad de Santiago del Estero, tomando cargas de otras Estaciones Transformadoras.

En tanto que en La Banda, se tomó carga de la ET Banda Este para restablecer el servicio.