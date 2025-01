Le pidió casamiento a su novia en medio de un partido de River y sueña con tener la “bendición” de Gallardo

Miguel Azcúa es el nombre del hincha que decidió hacerle la propuesta en el medio del encuentro a su novia desde hace ocho meses, Carolina Soto.

Hoy 08:18

El amistoso que River jugó ante la Selección de México el martes en el estadio Monumental fue una fiesta y no solo por el triunfo 2-0 del equipo de Marcelo Gallardo y la presentación de los refuerzos para el 2025. Ese mismo día, en el entretiempo del partido, un fanático le pidió casamiento a su novia en medio de la tribuna y el “Sí, acepto” de la respuesta generó una ovación de todos los que estaban alrededor.

Miguel Azcúa es el nombre del hincha que decidió hacerle la propuesta en el medio del encuentro a su novia desde hace ocho meses, Carolina Soto.

Aunque se conocían “de vista” y a través de amigos en común hace más de siete años, Miguel y Carolina se reencontraron hace menos de un año. “Pegamos buena onda y empezamos una relación”, contaron los dos vecinos de zona sur: ella es de Quilmes y él, de Avellaneda.

“Ella es fanática de River, más que yo. En el segundo mes de aniversario de novios me llevó a la cancha. Yo nunca había ido y fue un regalo a la vida, estaba muy feliz”, reveló Miguel.

Miguel quería devolverle a su novia ese momento inigualable que le había hecho vivir. Por eso tomó la decisión de pedirle casamiento en el Monumental: primero pensó hacerlo en “Banda”, el restaurante que está dentro del estadio, pero luego tuvo una mejor idea.

“Necesitaba hacerlo de una manera más eufórica, no tan tranquila. Por eso decidí hacerlo en el entretiempo del partido (ante México)”, explicó.

Sin embargo, los controles en los alrededores del estadio casi le impiden llevar a cabo su plan: “No me querían dejar pasar a la cancha con el anillo y les pedí por favor. Les dije que era un día especial y al final me dejaron. Tenían miedo de que en la cajita hubiera algo cortante y estuvo perfecto que me retuvieran”.

“Había comprado el anillo el mismo día. La gente pasaba y le pedí a una persona que me grabara, ella pensó que nos íbamos a sacar una foto”, relató sobre el momento crucial en el que se arrodilló para hacer la gran pregunta.

Carolina dijo que sí y se desataron los festejos en la tribuna, aunque esta vez no por un gol. La propuesta fue tan emotiva como inesperada para ella. “Fue todo improvisado, ella estaba temblando porque es muy tímida, yo ya no”, sostuvo Miguel entre risas.

La noche terminó con un festejo íntimo en un local de comida rápida y los llamados a las respectivas familias para darles la gran noticia.

Inmediatamente se pusieron en marcha los preparativos para el casamiento que será en octubre. La pareja ya piensa en la temática: “Nos encantaría que sea de River”, cuentan, como si alguien dudara de esa posibilidad.

Para ese día tan especial, sueñan con poder contar con recibir una suerte de “bendición” a través del saludo de algunos de sus ídolos. “A Gallardo lo amamos, también a Enzo Pérez, Manu Lanzini y Gonzalo Montiel. Sería un lujo si podemos conseguirlos”, se ilusionaron