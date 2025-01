"Esperamos un milagro de Dios para que mi hijo reaccione", dijo el padre de los hermanos alcanzados por un rayo

Walter Farías, padre de Agustín y Anabel Farías, quienes el pasado miércoles resultaron gravemente heridos al ser alcanzados por un rayo en Monte Quemado, dialogó con Radio Panorama.

Hoy 10:19

dialogó con Radio Panorama sobre la salud de sus hijos y los angustiosos momentos que vivió al llevarlos al hospital.

El padre relató cómo, tras el incidente, se vio obligado a trasladar rápidamente a sus hijos a la guardia del hospital zonal de la ciudad. "Yo mismo saqué mi auto y los llevé al hospital, mi hijo estaba muy mal, aun sigue en terapia sedado, con respirador, estamos esperando un milagro de Dios para que empiece a reaccionar, yo creo que ya se dará", compartió Walter, visiblemente afectado por la situación de sus hijos.

Agustín, de 20 años, fue el más afectado en el incidente. Llegó al hospital sin signos vitales, pero gracias a la rápida intervención médica pudo ser reanimado. Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en la cabeza y en el lado izquierdo de su cuerpo, fue derivado al Centro Integral de Salud Banda para una atención más compleja.

Por su parte, Anabel, de 29 años, manifestó a los médicos que "no sentía las piernas", por lo que fue internada en observación. Walter agregó que los médicos le informaron que sus dolores son producto de un estado de shock.

"Mi hija estaba en Monte Quemado, pero por los dolores vinimos hoy a hacerla ver en el Regional hoy", explicó Farías. A pesar del duro golpe emocional y físico que le significó este trágico suceso, el padre aseguró que se centró por completo en la salud de sus hijos: "A mí también me dejó aturdido el rayo, pero cuando los vi en ese estado, me olvidé de mí y me preocupé por ellos", expresó.

La familia espera con esperanzas y fe que Agustín logre superar su crítico estado de salud y que Anabel se recupere pronto del impacto sufrido.