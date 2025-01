La declaración que agrava la situación del tiktoker que atropelló y mató a una familia en Rosario: “¡Pará, nos vamos a matar!”

Dijo que no corría una picada, sino que perseguía a un motociclista con el que se había peleado. "Estaba muy cegado y agresivo", sostuvo.

Agustín López Gagliasso (20) atropelló y mató a una mujer y a su hija en Rosario. El caso ocurrió el martes a la noche y, en un principio, se investigaba si Gagliasso corría con su Peugeot 206 una picada con una moto. Sin embargo, en su declaración ante la fiscal, la acompañante de López Gagliasso sostuvo otra hipótesis: que el automovilista perseguía a un motociclista con el que se había peleado segundos antes del siniestro. "Estaba muy cegado y agresivo", dijo la joven.

López Gagliasso atropelló a Tania Gandolfi (40) y a su hija Agustina Magalí García (17) en Arturo Illia y Presidente Roca. Ambas murieron por el impacto. También sufrió lesiones la hija menor, Victoria (6), que se salvó por una maniobra de su padre. La familia, de Córdoba, estaba de paseo en Rosario.

Este viernes el conductor fue imputado por doble homicidio simple con dolo eventual agravado, una figura que contempla penas de hasta 25 años de cárcel. Y aunque aún se sigue investigando la hipótesis de la picada, ahora hay otra versión.

"Ha sido fundamental el testimonio de la acompañante", dijo la fiscal Valeria Piazza Iglesias. "Su declaración encuadra perfecto con la calificación del homicidio. Él empieza a acelerar después de la gresca que tuvo en el túnel", siguió.

La gresca sería una discusión que López Gagliasso mantuvo en un túnel con un motociclista al que aún intentan identificar. La moto habría sobrepasado a su auto, con "ruido fuerte", y el conductor del Peugeot le habría gritado con la ventanilla baja: "Negro de mierda, forro, la concha de tu madre".

"Pará, pará, que nos vamos a matar", exclamó la joven, según reconstruyó Piazza Iglesias ante los medios. Esa declaración y la supuesta reacción del conductor, que iba "sordo", son los testimonios claves para los investigadores.

La declaración coincide y se complementa con el testimonio del padre de la familia atropellada, que dijo haber visto cómo el auto perseguía a la moto con "maniobras zigzagueantes". Sus palabras parecían respaldar la versión de la picada, y lo que ahora dijo la acompañante precisa la hipótesis de que, en realidad, López Gagliasso, enfurecido, intentaba atrapar al motociclista después de la pelea.

La velocidad de hasta 120 km/h y las maniobras arriesgadas hicieron que el Peugeot se subiera a la vereda y atropellara a la mujer y a sus dos hijas.

"Estaba muy cegado y muy agresivo", dijo la acompañante del tiktoker

En su declaración ante la Justicia, la joven dio detalles del paseo que daba con el conductor del Peugeot y el detonante del siniestro.

Habían salido con amigos y estaban volviendo a la casa de ella. Tras la pelea con el motociclista, ocurrida "a mitad del túnel", ella le pidió precaución a López Gagliasso, que seguía insultando.

"Basta, no pelees. Dejalo ahí", le suplicó ella. Pero él ni la miró y "aceleró con toda".

"Gritaba como una loca, pensé que me moría. Él estaba muy cegado. Nunca me dijo nada, yo tenía miedo, estaba muy agresivo. Cuando empezó a pasar a los autos me agarré fuerte", continuó su relato, según Rosario3.

Y lo calificó como "un inconsciente, un loco": "Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto. Estaba en la suya, no le importó nada, si yo me moría o si chocaba con otros autos".