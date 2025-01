El sorpresivo mensaje de Mauro Icardi por el cumpleaños del hijo de Wanda Nara: "Mi bomber"

El futbolista dedicó emotivas palabras a Valentino López justo antes de que finalizara su día especial.

Hoy 08:28

En medio de su relación con la China Suárez y su constante conflicto con Wanda Nara, Mauro Icardi aprovechó la noche del sábado para saludar a Valentino López, el hijo mayor de su expareja, por su cumpleaños. A tan solo diez minutos de que terminara el día especial del joven, quien celebró sus 16 años, el futbolista compartió una foto en sus redes sociales junto a unas emotivas palabras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Felices 16 mi Bomber. Te amo", escribió Icardi junto a una antigua imagen de Valentino luciendo la camiseta amarilla y roja del Galatasaray. La foto, tomada cuando el niño tenía solo 11 años, lo mostraba posando con la camiseta de dicho club turco, a pesar de que el rosarino aún no jugaba allí.

Con el tiempo, la relación de Icardi con el Galatasaray creció y, tras llegar a préstamo desde el París Saint-Germain (PSG) a finales de 2022, Valentino también se unió a las inferiores del equipo. Una cuenta oficial del club turco publicó una imagen reciente de Valentino con la bufanda del Galatasaray, que fue rápidamente compartida por Wanda Nara. Este gesto reveló que el joven sigue firme en su sueño de convertirse en futbolista, al igual que su padre. Según medios europeos, Valentino tiene serias probabilidades de llegar al primer equipo del club.

"Está calificado como elemento prometedor", comentó en su momento el portal RMC Sports de Francia, que citó fuentes del PSG. Cabe recordar que Valentino ya había pasado por las categorías infantiles de Milan y el propio PSG, el club dueño del pase de Icardi.

Días antes, el futbolista también compartió un mensaje para el cumpleaños de su hija mayor, Francesca. En sus historias de Instagram, Icardi publicó un tierno saludo por los 10 años de la niña, escribiendo: "Feliz cumpleaños, princesa de papá", acompañando el mensaje con una ilustración de un padre y su hija, junto a emoticonos de corazón y una torta de cumpleaños. Un mensaje que se alejó de los de años anteriores, que solían ir acompañados de fotos juntos y palabras llenas de amor.

Por su parte, Wanda Nara organizó una celebración muy especial para Valentino, alquilando un yate en el Delta del Tigre. La empresaria, quien había anticipado la sorpresa a sus seguidores, confesó sentirse algo nerviosa por la organización del evento: "Le organicé una sorpresa que le va a encantar. Me da un poco de nervios. Estoy con un poco de dolor de panza porque hasta que no salga todo perfecto me da cosa", comentó en su canal de difusión.

Te recomendamos: Wanda Nara y Maxi López festejaron el cumpleaños de su hijo Valentino en un yate

El evento, que tuvo lugar en el yate, incluyó diversas actividades pensadas especialmente para Valentino y sus amigos más cercanos. Entre los invitados se encontraron Bastian Demichelis, hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, junto a su novia Caro, y los hermanos del cumpleañero: Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, quienes participaron activamente en las actividades. También asistieron Maxi López, Nora Colosimo y Kennys Palacios, estilista y amigo cercano de Wanda. Así, la celebración combinó diversión, emoción y la unión familiar de una manera inolvidable.

Una jornada que reflejó no solo el cariño y la dedicación de Wanda para hacer especial el día de su hijo, sino también el vínculo inquebrantable entre Valentino y su círculo más cercano.