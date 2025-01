Los Pumas brillaron en Seven de Perth y se consagraron campeones con una goleada ante Australia

La Selección Argentina se impuso por 41-5 y reafirmó su condición de número uno del mundo.

Hoy 15:37

La Selección Argentina de rugby seven se quedó con el título en el Seven de Perth tras superar con un contundente 41-5 a Australia en la final. Con una sólida actuación, Los Pumas 7s revalidaron su dominio en la ciudad australiana, logrando su segundo campeonato consecutivo en esta etapa del Circuito Mundial.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora impuso su ritmo desde el inicio, cerrando el primer tiempo con un cómodo 17-0. En la segunda mitad, pese al único try de los Wallabies, Los Pumas ofrecieron una clase magistral de rugby, ampliando la diferencia a fuerza de tries hasta sellar el marcador final.

Tras la consagración, el capitán Santiago Álvarez expresó su emoción: “Todavía no caigo, este equipo no para de sorprenderme. Todos los mensajes son de orgullo, y eso es lo más lindo. Estas sensaciones me van a quedar de por vida”.

Por su parte, Santiago Mare destacó la solidez del grupo y la capacidad de reponerse tras la sorpresiva derrota ante Estados Unidos en la fase de grupos: “Dimos vuelta la página y demostramos el equipo que somos. Jugamos partidazos y estuvimos muy sólidos”.

En su camino al título, Los Pumas 7s superaron a Australia (31-26) y Sudáfrica (19-17) en la fase de grupos, a Gran Bretaña (27-14) en cuartos de final y a España (40-5) en semifinales. Su único traspié fue ante Estados Unidos (24-19), pero supieron recuperarse para brillar en la final.

La próxima cita del Circuito Mundial de Seven será en Vancouver, del 21 al 23 de febrero, donde Los Pumas buscarán seguir demostrando su nivel y consolidar su posición entre los mejores equipos del mundo.