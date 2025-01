Primera Nacional: la agenda de Mitre y Güemes para el arranque del torneo

La AFA programó las tres primeras fechas de la segunda división del fútbol argentino, que cuenta con dos representantes de Santiago del Estero: ¿cuándo debutarán?

Hoy 17:06

La AFA comunicó la programación de las tres primeras fechas del torneo 2025 de la Primera Nacional, en donde Santiago del Estero estará representado por Mitre y Güemes una nueva temporada.

Mitre debutará en el certamen el domingo 9 de febrero a las 17 al recibir a Defensores Unidos de Zárate en el estadio Drs. José y Antonio Castiglione. Su segunda presentación será el sábado 15 de febrero a las 17 cuando visite a Temperley, mientras que por la tercera fecha jugará nuevamente de local, el domingo 23 de febrero a las 17 contra Colón de Santa Fe.

Por su parte, Güemes arrancará el torneo el 9 de febrero a las 21.30 al visitar a Ferro Carril Oeste en Caballito. Su debut de local será el viernes 14 de febrero a las 21.30 cuando reciba a Patronato de Paraná en el estadio Arturo Gelasio Miranda; mientras que por la tercera fecha saldrá a escena el sábado 22 de febrero a las 17 al enfrentar a Los Andes en Lomas de Zamora.

Programación de la 1ª fecha:

Jueves 6 de febrero

21:10: Colón vs. Temperley

Viernes 7 de febrero

17:00: Arsenal vs. All Boys

19:00: Nueva Chicago vs. San Telmo

21:30: Chaco For Ever vs. Estudiantes Caseros

Sábado 8 de febrero

17:00: Los Andes vs. Patronato

17:00: Almagro vs. San Martín Tucumán

17:00: San Miguel vs. Tristán Suárez

17:00: Quilmes vs. Gimnasia y Tiro

17:00: Colegiales vs. Alvarado

20:30: Gimnasia Mendoza vs. Estudiantes Río Cuarto

Domingo 9 de febrero

17:00: Gimnasia Jujuy vs. Defensores de Belgrano

17:00: Central Norte vs. Talleres Remedios

17:00: Mitre Santiago del Estero vs. Defensores Unidos

19:00: Racing Córdoba vs. Deportivo Maipú

19:15: Almirante Brown vs. Deportivo Morón

21:30: Ferro Carril Oeste vs. Güemes

Lunes 10 de febrero

17:30: Agropecuario vs. Chacarita Juniors

20:00: Atlanta vs. Deportivo Madryn

Programación de la 2ª fecha:

Viernes 14 de febrero

21:30: Güemes vs. Patronato

Sábado 15 de febrero

17:00: Tristán Suárez vs. Almagro

17:00: Temperley vs. Mitre Santiago del Estero

17:00: Defensores Unidos vs. Chaco For Ever

17:00: Talleres Remedios vs. Gimnasia Mendoza

19:00: Deportivo Madryn vs. Racing Córdoba

21:00: All Boys vs. Colegiales

Domingo 16 de febrero

17:00: Arsenal vs. Los Andes

17:00: Gimnasia y Tiro vs. San Miguel

17:00: Deportivo Morón vs. Central Norte

17:00: Chacarita Juniors vs. San Telmo

17:30: Alvarado vs. Atlanta

18:00: Deportivo Maipú vs. Quilmes

18:00: Estudiantes Río Cuarto vs. Gimnasia Jujuy

21:30: Estudiantes Caseros vs. Almirante Brown

Lunes 17 de febrero

17:00: Defensores de Belgrano vs. Agropecuario

20:00: Colón vs. Nueva Chicago

22:00: San Martín Tucumán vs. Ferro Carril Oeste

Programación de la 3ª fecha:

Sábado 22 de febrero

17:00: Los Andes vs. Güemes

17:00: Almagro vs. Gimnasia y Tiro

17:00: San Miguel vs. Deportivo Maipú

17:00: Atlanta vs. All Boys

17:00: Colegiales vs. Arsenal

17:00: Almirante Brown vs. Defensores Unidos

20:00: Chaco For Ever vs. Temperley

Domingo 23 de febrero

17:00: San Telmo vs. Defensores de Belgrano

17:00: Gimnasia Jujuy vs. Talleres Remedios

17:00: Central Norte vs. Estudiantes Caseros

17:00: Mitre Santiago del Estero vs. Colón

18:00: Patronato vs. San Martín Tucumán

19:30: Ferro Carril Oeste vs. Tristán Suárez

20:30: Gimnasia Mendoza vs. Deportivo Morón

21:00: Agropecuario vs. Estudiantes Río Cuarto

21:30: Quilmes vs. Deportivo Madryn

Lunes 24 de febrero

19:00: Nueva Chicago vs. Chacarita Juniors

21:00: Racing Córdoba vs. Alvarado