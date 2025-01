Jorge Macri aseguró que no es “imprescindible” una alianza con LLA

El jefe de Gobierno porteño hizo alusión a las declaraciones del Presidente en Davos sobre la eliminación de la figura penal del femicidio.

Hoy 10:32

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei, quien en el marco del Foro Económico Mundial de Davos cuestionó nuevamente a la ideología de género, apuntó contra la diversidad sexual y aseguró que desde su gestión se buscará eliminar la figura de femicidio como agravante en la Constitución. “Tomar un caso particular y con eso plantear que son todos iguales a mi me parece una injusticia brutal”, cuestionó el dirigente de Pro, el primero de su partido en aludir a los dichos del mandatario. Al mismo tiempo, sugirió que Mauricio Macri debería postularse a las legislativas de este año.

“Yo lo planteé hace un tiempo, pero es una decisión que tiene que tomar Mauricio. Creo que sería muy bueno que él sea candidato, tiene las condiciones y es un gesto”, dijo. Y sumó: “Mauricio tuvo mucha generosidad a lo largo de un poco más de un año o desde las generales en adelante. No dudó ni un minuto en decir ‘vamos a apoyar a Milei para que sea Presidente’. Tal vez podría haber sido Presidente sin nuestro apoyo, tal vez no. Es contrafáctico, pero lo hicimos y lo hicimos sin ninguna especulación”.

“Acompañamos [a LLA] asumiendo costos complejos, en el Congreso nacional inclusive casi asumiendo la vocería porque muchos de los diputados de LLA recién entraban. Esa generosidad estuvo siempre. Hoy lo que se discute es ‘acá está el Pro’. Él representa lo que somos mejor que nadie. Esta semana tenemos una reunión. Eso es parte del debate que hay”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

“Hoy no es imprescindible tratar de buscar una unidad. Si fuera el 27 (elecciones generales), sería otra cosa. Hoy no discutimos una lista sino una agenda de gestión”, explicó. “Cuando Mauricio convocó al gobierno nacional a una mesa de diálogo no es para discutir listas, sino consensos”, agregó.

Sobre las declaraciones de Milei, remarcó: “Que hay que proteger a los niños no tengo dudas, pero agarrar un caso y transformarlo es tremendamente injusto. Me gustaría ver un Presidente que abogue más la unidad de la Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones”.

Asimismo, aseguró que la Ciudad se caracteriza por tener una amplia diversidad que forma parte de su “patrimonio”. “Aunque el kirchnerismo trate de hacerla como propia, es mentira y es algo que nadie nos va a arrebatar. Es algo identitario, no lo van a romper, voy a defenderlo”, adelantó en diálogo con radio Mitre y dijo: “En el concepto de libertad está elegir cómo expresarse, como querer mostrarse frente a la sociedad”.

“Esta es una sociedad en donde se respeta. Eso es una conquista social, no un patrimonio de ningún partido político. Todos los espacios deben tener integrantes que defendieron estas ideas. Eso ya se hizo carne en la Argentina y, particularmente, en la Ciudad. Es difícil que algunas cosas dejen de ser porque es lo que somos. La ciudad de Buenos Aires va a seguir siendo un lugar en donde el prime el respeto”, aseguró.

Las declaraciones del dirigente porteño llegaron luego de que principales dirigentes del radicalismo, la Coalición Cívica y del kirchnerismo cuestionaran las declaraciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) en el Foro de Davos, donde llamó a “terminar con el virus mental de la ideología ‘woke’”.

Los referentes y legisladores de Pro optaron -por ahora- por guardar silencio, entre ellos, Clara Muzzio, vicejefa de gobierno porteño. Días atrás, la compañera de fórmula de Jorge Macri había utilizado su cuenta de X para compartir una foto del fragmento del discurso de asunción de Donald Trump, en el que anunciaba que el gobierno federal comenzaría a reconocer solo dos sexos, masculino y femenino.

Frente a la polémica que desató su publicación, Muzzio expresó que se trataba de su “posición personal sobre el tema” y no una “declaración oficial del gobierno”.

“Con este post expreso que adhiero a la afirmación que hace la ciencia sobre este tema. Mi posición no implica opinión alguna sobre la libertad individual de las personas para definir su orientación sexual, yo creo profundamente en la libertad para ser, creer y decir lo que uno quiera dentro del marco de la ley. Acompaño la afirmación de que los seres humanos son de sexo masculino o femenino: XX-XY”, escribió.

El planteo y discurso extremo del Presidente tuvo el rechazo y cuestionamiento de múltiples dirigentes. El senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, apuntó al Gobierno por intentar dar marcha atrás con las políticas tendientes a sancionar la violencia de género. “¿Cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario? La figura del femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género”, expresó en su cuenta de la red social X. Y añadió: “Tipificarlo como un delito específico no es un privilegio, es reconocer que esta violencia existe, visibilizarla y abordarla con medidas concretar para prevenir y sancionar. Vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres en nuestro país”.