La China Suárez y Mauro Icardi celebrarían el Día de los Enamorados en París

A más de tres años del Wandagate, la actriz y el futbolista podrían regresar a la ciudad donde comenzó su romance.

Hoy 15:54

La relación de la China Suárez y Mauro Icardi avanza a paso firme. Después de haber viajado a Rosario para un reencuentro y una presentación oficial con la familia del futbolista, la pareja estaría planeando pasar el Día de los Enamorados en París, la ciudad donde inició su amor.

“Tengo un último momento sobre la China y Mauro”, anunció Laura Ubfal al aire de Intrusos (América). Y reveló: “Sabemos que Mauro tiene que estar en Turquía para marzo, pero a mí lo que me dicen es que va a haber Día de los Enamorados en París”.

Además, según reveló la periodista, el itinerario continuaría con otra sorpresa. “De ahí irían a Canarias a ver a la mamá de Mauro”, cerró en referencia a Analía Rivero, con quien el futbolista no tiene relación desde hace casi una década.

La noticia no pasó inadvertida entre los panelistas del ciclo por dos motivos. Por un lado, el destino elegido es donde se inició el wandagate hace tres años y medio. Y por otro, a pocas semanas del comienzo del romance, la ex Casi Ángeles habría logrado el reencuentro y la reconciliación familiar que Wanda Nara no pudo en años.