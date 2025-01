Jeremy Allen White protagonizará la nueva apuesta de Netflix

Se trata de la adaptación de "Enigma Variations".

Hoy 06:59

El protagonista de 'El clan de hierro', Jeremy Allen White, ha firmado como protagonista de una futura miniserie de Netflix que adaptará la novela homónima de Andre Aciman, 'Enigma Variations'. Aciman es conocido por escribir 'Call Me by Your Name', novela adaptada con éxito por Luca Guadagnino en 2017.

'Enigma Variations' narra la vida de un hombre llamado Paul, cuyos amores siguen siendo tan absorbentes y codiciosos durante su edad adulta como lo fueron en su adolescencia. No importa el escenario. Puede ser el sur de Italia, donde de niño está enamorado del ebanista de sus padres; o un campus cubierto de nieve en Nueva Inglaterra, donde su pasión duradera por una chica se ve marcada por encuentros anónimos con hombres, ya sea en una cancha de tenis en Central Park o en una acera de Nueva York. Los apegos de Paul son inasibles, transitorios y siempre respaldados por un deseo crudo. Antes de cada paso que da, sus esperanzas, negaciones, miedos y remordimientos siempre están listos para tender sus trampas. Sin embargo, el sueño del amor persiste. Puede que no siempre sepamos lo que queremos. Podemos seguir siendo enigmas para nosotros mismos y para los demás. Pero tarde o temprano, descubrimos quiénes siempre hemos sabido que éramos.

White interpretará a Paul en esta serie en la que Amanda Kate Shulman ejercerá de guionista, productora ejecutiva y showrunner. Por su parte Oliver Hermanus será el director y productor ejecutivo del proyecto junto a White y Aciman.