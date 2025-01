El FMI confirmó el cierre de la misión en Argentina y aseguró que el diálogo fue “altamente constructivo y positivo”

El organismo aseguró que las conversaciones técnicas continuarán en las próximas semanas. El Gobierno busca un acuerdo con desembolsos que le permita acelerar la salida del cepo

El Fondo Monetario Internacional confirmó este martes el fin de la misión técnica que realizó en los últimos días con funcionarios del equipo económico para avanzar en un acuerdo con financiamiento que le permita al Gobierno acelerar la salida del cepo. En las próximas semanas continuarán las negociaciones de manera virtual y no está en agenda, por el momento, una visita del Ministerio de Economía a Washington.

Un grupo de técnicos del FMI habían llegado el miércoles pasado a Buenos Aires para sostener una agenda intensa de intercambios con el Ministerio de Economía y el Banco Central. Según pudo saber Infobae, este martes por la mañana tuvo lugar una última ronda de conversaciones en la sede de la autoridad monetaria antes de que finalice de manera formal el trabajo de la comitiva.

Como suele suceder, el organismo publicó un comunicado para informar el cierre de la visita: “Una misión del FMI visitó Buenos Aires la semana pasada para avanzar en las conversaciones sobre un nuevo programa. El diálogo fue altamente constructivo y positivo. Los equipos técnicos continuarán conversando en las próximas semanas”, mencionaron fuentes del FMI.

El organismo no especificó quiénes fueron los negociadores del Fondo Monetario que estuvieron esta semana en la Argentina, pero el jefe de la misión argentina es el economista venezolano Luis Cubeddu, que además es el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, que encabeza el chileno Rodrigo Valdés, un nombre que fue vetado por el Gobierno como interlocución desde Washington.

En el Gobierno aseguran que no estaba previsto que esta instancia técnica ya arrojara conclusiones en la negociación, sino que el proceso será más largo e incluirá más reuniones virtuales.

En el mercado se descuenta que el esquema de metas no forma parte de las discusiones más ríspidas, a diferencia del esquema cambiario. El rígido crawling peg, que será más lento desde febrero, el dólar blend exportador que desvía 20% de las liquidaciones al tipo de cambio contado con liquidación, y las restricciones cambiarias que todavía se mantienen -entre ellas el límite cruzado entre operaciones en el mercado oficial y los paralelos, o la remisión de utilidades a casas matrices- asoman como el eje de la pulseada con los técnicos del FMI.

Un informe de la Fundación Capital aseguró que “cambios relevantes en la política económica sólo vendrán de la mano de un desembolso importante de divisas por parte del organismo, aunque lo más probable es que las autoridades no estén dispuestas a asumir demasiados riesgos en un año electoral y opten por una salida de las restricciones cambiarias muy secuencial”, mencionó y ejemplificó con una eliminación del dólar blend o un sistema de flotación cambiaria entre bandas, que establezcan un piso y un techo de intervención oficial.

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental Alejandro Werner había estimado recientemente que los desembolsos podrían estar entre los 10 mil y 15 mil millones de dólares. El presidente Javier Milei dijo, por su parte, que la negociación se centra no solo en el monto que tendrá la operación sino también en la secuencia de los desembolsos y que puede haber un acuerdo paralelo con inversores privados.

El propio Werner, en una columna de opinión publicada este lunes en el sitio web del think tank Peterson Institute for International Economics (PIIE) analizó el estado de la negociación entre la Argentina y el FMI y planteó que hay tres escenario posibles, pero que el más probable es que se cierre un Stand By Agreement (SBA) de un año para cubrir vencimientos de 2025 y luego de las elecciones discutir uno más amplio.