El cirujano acusado de haber secuestrado y prostituido a su pareja declaró: “Tuvo un desborde psicológico”

El médico reconoció que con su pareja habían consumido drogas durante la noche anterior al dramático episodio y recordó un antecedente similar en el que supuestamente la mujer había tenido “un desborde psicológico”.

Hoy 12:10

Fabian Peláez, el cirujano acusado de haber secuestrado y prostituido a su pareja, negó todos los cargos en su contra y aseguró que la mujer que se arrojó del balcón de un departamento en pleno centro de Palermo “tuvo un brote psicótico”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El médico reconoció que con su pareja habían consumido drogas durante la noche anterior al dramático episodio y recordó un antecedente similar en el que supuestamente la mujer había tenido “un desborde psicológico”.

En la declaración indagatoria que dio este martes, Peláez contó que está divorciado, que mantiene una relación con la víctima desde hace cuatro años y que ella anteriormente era su paciente en la clínica estética.

En ese relato, el cirujano agregó que hicieron “muchos viajes en familia” de los que participaron sus dos hijos y el hijo que tiene ella, así como también hicieron “viajes de pareja al exterior”, entre ellos uno a Europa en 2024.

El detenido dijo que convivió con la joven durante 3 años y medio, pero aclaró que hace seis meses que no vivían más juntos. En ese contexto, relató una situación que se produjo en agosto del año pasado.

“Tuvo un episodio de desborde psicológico por la presión que tenía en sus exámenes. No habíamos consumido ninguna sustancia, estaban mis niños en casa y mi hijo me preguntó si se podía quedar a dormir un amigo. Ella reaccionó con mucha violencia porque me había pedido que ese niño en particular no se quedara”, recordó.

Te recomendamos: Allanaron el departamento del cirujano plástico acusado de secuestrar y prostituir a su novia: negó los cargos

Luego de explicar la relación sentimental que lo une a la denunciante, el médico detalló cómo fue la noche previa al episodio y los instantes anteriores a que la mujer se arrojara del balcón del departamento ubicado sobre Niceto Vega al 5940.

Peláez contó que a la noche le consultó “si se sentía bien” y dijo que la respuesta de la joven fue que “se sentía mejor”. El conflicto, según su relato, comenzó a las 9 de la mañana del día siguiente.

“Me despierto a los gritos. Ella decía ‘hijo de puta, hijo de puta, me tenés secuestrada’ e inmediatamente se sentó en la cama. La agarré porque me estaba manoteando y le pregunté qué le pasaba. Empezó a gritar lo mismo, pero más fuerte”, relató.

Unos instantes después de esa discusión verbal, se produjo un forcejeo dentro del departamento: “La sujeté, forcejeamos porque quería salir corriendo, me rompió la remera que tenía puesta y se me escapó”.

En ese sentido, detalló: “Ella se dirigió hacia el balcón, había un acceso directo del living al balcón. Yo resbalé antes y no llegué a alcanzarla, no sé si llegué a estar en el balcón con ella”.

“Yo vi la imagen detrás del vidrio, vi su brazo agarrándose de la baranda y se soltó. Inmediatamente salí hacia la planta baja por la escalera, bajé las escalares corriendo, me caí y llegué a abrir la puerta cuando estaba en la calle”, agregó.

De acuerdo a su versión, Peláez bajó las escaleras y se encontró a la joven tirada en el medio de la calle. “Gritaba ´ayuda, ayuda, me tienen secuestrada, este hijo de pu.. me hace laburar”, recordó el médico.

El cirujano contó que corrió a buscarla “para intentar contenerla y que no la atropelle un auto”, pero aclaró que la joven cruzó de vereda para alejarse de él y que luego intervinieron algunas personas que estaban en la calle.

“Me decían que salga y que no me acerque. Se acercó un muchacho que me amenazó y me dijo que era muy violento, que no me acercara. Le expliqué que era mi mujer, que yo era médico y que era un brote psicótico lo que tenía”, señaló.

Sin embargo, no llegó a tener contacto con la víctima luego de la brutal caída: “Me insistió en que me quedara quieto, yo no ofrecí resistencia y me quedé esperando a que llegara la policía”. “Desde que forcejeamos en la habitación no tuvimos más contacto”, aclaró.

En su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita y la jueza María Eugenia Capuchetti, el acusado remarcó que ambos habían consumido drogas en otras ocasiones “de forma recreativa” y advirtió que nunca habían tenido “un episodio como éste”.

“Ella lo había hecho en otras ocasiones y no había tenido ningún efecto diferente al habitual. Siempre nuestro consumo fue por voluntad propia y de manera recreativa”, remarcó en su declaración indagatoria.

Además, contó que tenía previsto volver este miércoles hacia San Juan en una aerolínea low cost y reveló que su pareja está bajo tratamiento: “Consume tres medicaciones psiquiátricas indicadas por su psiquiatra. No tiene un diagnóstico preciso”.