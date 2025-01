Video de las picadas que corría el sospechoso de atropellar y matar a un nene en Puerto Madero

Peligrosas maniobras y velocidades superiores a 180km/h. Mauro Silva, de 32 años, fue detenido. El jueves pasado había arrollado al menor que cruzaba la calle junto a su familia.

El hombre detenido por atropellar y matar a un nene de 7 años en Puerto Madero era un apasionado por las motos y el motociclismo. Hasta el 10 de enero pasado, su amor por los vehículos de dos ruedas lo exponía a diario en sus redes sociales. Como así también compartía videos en los que circulaba a alta velocidad y protagonizaba peligrosas picadas en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y la zona Norte del Conurbano.

Las filmaciones eran registradas por él mismo incumpliendo una de las normas de tránsito principales: la prohibición del uso de teléfonos celular al volante. No obstante, en cámara selfie y alternando con los lentes frontales, Mauro Silva -como fue identificado por las autoridades- grababa su andar por las calles.

En las grabaciones, el acusado de 32 años se mostraba con un grupo de motociclistas con los que solía hacer trayectos cortos y rápidos en diferentes caminos porteños y bonaerenses.

Detenido por atropellar y matar a un nene en Puerto Madero

En otros videos se ve al acusado manejando en zigzag entre los autos, pasándolos por el costado derecho a toda velocidad y realizando otras maniobras riesgosas para los otros conductores y transeúntes.

Todos los archivos están en manos de la Justicia, que investiga a Silva por el atropello y asesinato del niño de 7 años en el barrio porteño de Puerto Madero. El motociclista fue detenido días después del siniestro vial, porque en el momento del hecho se escapó del lugar sin intentar frenar ni asistir a la víctima.

El hecho ocurrió el jueves por la madrugada en la Avenida Intendente Giralt y Macacha Güemes, cuando la víctima, identificado como Ian, se alejó de su madre y cruzó la calle. En ese momento, el nene fue sorprendido por una moto negra de gran porte, que circulaba sin patente y con dos ocupantes que llevaban cascos.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Argerich en un vehículo particular. Un oficial de la Policía de la Ciudad acompañó al auto rumbo al centro de salud de La Boca, realizando un cordón sanitario para agilizar el trayecto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el nene sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Una fractura expuesta en una de sus piernas y otras lesiones graves complicaron las maniobras de reanimación.

Mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y la declaración de un testigo presencial, se identificó la motocicleta involucrada como una Kawasaki Z900, registrada en el partido bonaerense de San Martín. Posteriormente, se estableció que el domicilio del propietario del vehículo se encontraba en la localidad de Villa Ballester.

A partir del dato, los detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad montaron un operativo de vigilancia en el lugar y lograron detener a Silva al salir de la vivienda. El sospechoso fue trasladado y alojado en la DDI San Martín, confirmaron las fuentes consultadas por este medio.

El caso es investigado como homicidio agravado y está a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº46 del juez Jorge Anselmo De Santo.

La madre del niño, Florencia, compartió con el canal TN el desesperante momento que vivió: “Lo mató como a un perro y siguió como si nada. No atinó a frenar nunca”.

Entre lágrimas, la mujer relató que su hijo perdió la consciencia en sus brazos mientras buscaba ayuda. Finalmente, un transeúnte accedió a trasladarlos al Hospital Argerich, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero el niño falleció debido a la gravedad de las lesiones.

“Vi que mi nene se desvanecía y le pedí al policía que me llevara al hospital. Me dijo que no podía. Entonces, otro hombre, al que le estoy eternamente agradecida, me llevó al Hospital Argerich”, relató la madre, con la voz quebrada.