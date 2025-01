Después de una reunión con Macri, el PRO definió votar a favor de la suspensión de las PASO

El expresidente mantuvo un encuentro con la mesa ejecutiva del partido en la sede de la calle Balcarce. Debatieron una postura frente a la agenda legislativa impulsada por el Gobierno.

Mauricio Macri interrumpió su descanso en Villa La Angostura para liderar una reunión clave del PRO que se llevó a cabo este miércoles por la tarde en la sede del partido en la calle Balcarce. En el encuentro, el partido logró definir una postura frente a la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para las sesiones extraordinarias, además de debatir un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las legislativas de este año.

La reunión comenzó pasadas las 16 y finalizó cerca de las 17.30. Una de las principales definiciones es que el PRO decidió acompañar la suspensión -y no la eliminación- de las PASO. El Gobierno propone la supresión de las primarias, pero en el partido fundado por Macri prefieren que no se hagan este año y luego discutir más adelante su existencia.

El encuentro contó con la presencia de figuras centrales del macrismo, como Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Soledad Martínez. También participó el gobernador Ignacio Torres (Chubut), junto con otros dirigentes como Fernando de Andreis.

Minutos después de finalizado el encuentro, el gobernador chubutense habló ante la prensa y aseguró que “en principio, vemos que hay una agenda amigable, que podemos trabajar en conjunto”, señaló Torres. Y agregó: “Hay proyectos que tenemos que acompañar, como la ley antimafia, reiterancia”.

“Hay más consenso para la suspensión que para la eliminación. Incluso hay un proyecto que propone que si no hay competencia no hay PASO, pero también hay cuestiones que fomentan la participación”, remarcó Torres. “Siempre tenemos una voluntad de diálogo. Esta es una agenda que nos convoca. La suspensión de la PASO es la que tiene el mayor número para salir”, añadió Lospennato.

“Estuvimos todos los integrantes de la mesa de trabajo que armó el presidente del partido, Mauricio Macri, para poder armar una agenda de trabajo con el Gobierno. Y estamos dispuestos a dialogar cada vez que nos convoquen”, apuntó la diputada.

En la misma línea, el mandatario provincial se refirió a la chance de sellar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. “Falta para las elecciones. La coherencia implica tener una agenda común. Amontonarse sin tener proyectos en común es estar condenados al fracaso”, explicó. Y añadió: “Si hay un acuerdo tiene que ser en el marco de una agenda común. Cada distrito va a tomar una decisión”.

Por último, Torres finalizó: “Y si no hay acuerdo, hay que desdramatizar. Lo peor que puede pasar es que vayamos separados. Pero eso es la democracia. Podemos apoyar algunos proyectos y no otros”. Y sentenció: “La mesa tiene que ser de trabajo, no de rosca política”.

“Fue una muy buena reunión, con un muy buen clima. Repasamos la agenda legislativa y empezamos a activar el armado político, provincia por provincia”, señaló a TN el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti.

El expresidente busca visibilizar la disposición del PRO para llegar a un entendimiento con el oficialismo, aunque desde La Libertad Avanza todavía no respondieron formalmente la propuesta. Según trascendió, en algunos sectores del macrismo consideran que imponer un acuerdo desde la cúpula podría no ser bien recibido por los libertarios, por lo que se designó a Hernán Lacunza, Silvia Lospennato y Ana Clara Romero como los responsables de encabezar las negociaciones con el Gobierno. Los tres participan de la reunión de esta tarde.

El escenario electoral en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los principales puntos de fricción entre ambas fuerzas. Jorge Macri viene siendo contundente en la defensa de la identidad del PRO en su bastión político, mientras que en el Congreso el partido acompañó varias iniciativas del oficialismo. En tanto, la posibilidad de una confluencia electoral con Milei es una idea respaldada por referentes como Vidal, Santilli y Ritondo.

En Entre Ríos, Frigerio evaluará la posibilidad de un acuerdo con los libertarios para mantener su representación en el Senado, mientras que en la provincia de Buenos Aires Santilli señaló que una alianza podría ser clave para derrotar al kirchnerismo.

El encuentro se realizó luego del nombramiento de Alfredo De Angeli como jefe del bloque de senadores del PRO, en reemplazo de Luis Juez. De Angeli estará acompañado en la conducción de la bancada por Martín Goerling Lara como vicepresidente.

Consultado por el nuevo rol, De Angeli dijo que defenderá la “institucionalidad y todo lo que sea para defender la democracia y la república ahí estará el PRO”. “Por supuesto que habrá mucho debate”, añadió.

“Hemos acompañado al gobierno de Milei en tanto y en cuanto sean los proyectos para el bien de los argentinos. Ficha Limpia no vamos a tener dudas en seguir trabajando; ley Anti mafias... Esas son las banderas que defendemos”, agregó el referente agrario.