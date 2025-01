La China Suárez consiguió el trabajo de sus sueños en Europa: ¿despertó la envidia de Wanda?

En Intrusos hablaron del nuevo proyecto que tendría a la novia de Mauro Icardi entusiasmada.

En medio del viaje que Eugenia “la China” Suárez hizo con Mauro Icardi a Italia, en pleno conflicto legal del futbolista con Wanda Nara, en Intrusos dieron a conocer la interesante propuesta laboral que le habría llegado a la actriz y cantante.

"La China, ya antes de viajar, me contaron que fue contactada por marcas internacionales para ser no solo la cara, si no también para desfilar", comenzó diciendo Karina Iavícoli en el programa de América.

“Y está pensando seriamente entre dos marcas importantes para ser la cara y la gráfica de dos marcas mega ultra top”, agregó sobre el nuevo proyecto que tendría Eugenia, ¿y que podría despertar los celos de Wanda?

“La verdad, tiene con qué. Es fantástica, es hermosa, es reconocida en Europa por sus actuaciones en las películas, no es que es una novia o una persona desconocida”, siguió.

Y Guido Záffora cerró: “Recordemos que la China ya es cara de Carolina Herrera, que es una marca mundialmente muy conocida”.

