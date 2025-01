ANSES confirmó nuevo bono para jubilados y pensionados

Es para quienes perciben un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado. El bono será de hasta $70.000, señala el Boletín Oficial.

Hoy 07:54

Dos días después de oficializar los valores de los haberes para febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que, durante el segundo mes del año, se otorgará un Bono Extraordinario Previsional de 70 mil pesos.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 47/2025, donde se informó que lo cobrarán aquellas personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Para recibir el bono, los beneficios deben “encontrarse vigente en el mismo mensual en el que se realice su liquidación”. Además, aseguraron que tendrá carácter no remunerativo y “no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga”, agregaron.

En tanto, el Gobierno consideró: “A modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 -Índice de Movilidad Jubilatoria- en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de febrero 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional“. El monto se mantendrá congelado durante todo 2025, según anunciaron.

Una semana atrás, el Poder Ejecutivo oficializó un bono para jubilados en enero, el cual consta del mismo monto que el de febrero y contiene las mismas condiciones.

Además, el martes, el Gobierno fijó los valores de haberes para febrero, que se establecieron con un reajuste del 2,70%. De esta manera, el haber mínimo durante el segundo mes del año será de $273.086 y el máximo de $1.837.613.

También se informaron los nuevos valores de las bases imponibles: la mínima quedó en $91.975,48, mientras que la máxima cerró en $2.989.160,00. En tanto, se decretó que la Prestación Básica Universal (PBU) constará de una suma de $124.924,61 y el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $218.469,20.