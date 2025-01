Flybondi fue sancionada con una multa $300 millones por los vuelos cancelados

El gobierno bonaerense justificó la medida por la cantidad de vuelos cancelados que se registraron en los últimos meses y la falta de respuesta a los pasajeros.

La provincia de Buenos Aires multó a la aerolínea low cost Flybondi por más de $300 millones debido a la cantidad de vuelos cancelados que se registraron en los últimos meses y la falta de respuesta a los pasajeros bonaerenses que contrataron los servicios de la empresa.

Así lo comunicó este viernes el Ministerio de Producción bonaerense a través de un comunicado. “La aerolínea fue sancionada tras confirmarse sus infracciones a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, a partir de 2.400 reclamos y denuncias realizadas por usuarias y usuarios de la provincia de Buenos Aires”, afirmó la cartera que conduce Augusto Costa.

Desde la empresa informaron que buscarán la impugnación de la medida. Sostienen que Buenos Aires no tiene competencia en materia aeronáutica para aplicar sanciones, sino que es potestad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“La empresa incurrió y continúa incurriendo en reiteradas infracciones, como las suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos, la dificultad o imposibilidad de comunicarse con la aerolínea para obtener respuestas y la inviabilidad para optar por reprogramaciones o por los reintegros de los tickets o de los gastos generados debido a de las cancelaciones (como gastos de transporte al aeropuerto, pérdida de hoteles, excursiones y paquetes turísticos, entre otros)”, justificó el Ministerio de Producción.

“La Provincia también sancionó a la firma por no publicar en su sitio web las condiciones generales y particulares de contratación de los servicios, según lo establecido por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor”, detallaron.

Flybondi es una de las 6 empresas más denunciadas en territorio bonaerense, según afirmó la cartera de Augusto Costa. “Durante 2024, Defensa de las y los Consumidores de la Provincia recibió más de 2.400 reclamos contra la línea aérea. Por decisión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia sí defiende los derechos de la comunidad. Por tal motivo, desde el Ministerio encabezado por Augusto Costa, se interviene de oficio para garantizar los derechos vulnerados de las y los consumidores, aplicando la multa y exigiéndole a la empresa su adecuación a la ley”, mencionaron.

A principios de diciembre, la Secretaría de Transporte de la Nación intimó a la línea aérea a que presente un plan correctivo para reducir drásticamente las cancelaciones que afectan diariamente a miles de pasajeros. “La medida surge tras el elevado número de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos por parte de la compañía low cost”, detalló ANAC.

Además, agregaron, con tono de advertencia: “La desregulación de los cielos y la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo promover una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin afectar el derecho de los pasajeros a recibir servicios de calidad, con el cumplimiento de los horarios y operaciones. El Gobierno Nacional no permitirá la prestación de servicios que perjudiquen a los usuarios”.

Luego de los paros salvajes de los gremios de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, que dejaron varados a miles de argentinos –y en medio de procesos abiertos de privatización y desregulación para ambas empresas estatales–, las autoridades aseguran que no están dispuestas a tener más problemas con el sector aerocomercial. Y Flybondi es un problema constante, con cancelaciones diarias de vuelos y usuarios furiosos.

Mientras que el Gobierno evaluaba sanciones por incumplimientos y demoras, la lowcost reprogramó 71 vuelos para la semana de Navidad y afectó a miles de pasajeros. Desde la aerolínea aseguran que se tratan de reprogramaciones en el marco del plan para normalizar su operación pedido por el Ejecutivo, tras las tensiones generadas ante los reiterados incumplimientos de la empresa.

Desde Flybondi habían afirmado que “los vuelos mencionados no corresponden a cancelaciones recientes, sino a adecuaciones realizadas en la programación como parte del Plan Operativo presentado a ANAC. Esto fue realizado hace 2 semanas atrás, informado a los pasajeros en tiempo y forma. Las reubicaciones se gestionaron de manera inmediata”.