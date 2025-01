“Es una tristeza”: la emotiva desdedida de Mauro Szeta de Telefe

El periodista experto en policiales se quebró en vivo al anunciar su partida del canal que fue su casa durante casi una década. Llantos y produnda emoción en el canal de las pelotas.

Hoy 16:49

Mauro Szeta se despidió este viernes de todos sus compañeros de Telefe tras 8 años de desempeño ininterrumpido en dicho canal. En detalle, el periodista experto en policiales dio un paso al costado y según contó al aire de Bondi, aceptó una importante propuesta de trabajo que le hicieron en América.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ya al aire de El noticiero de la gente, conducido por Germán Paoloski, el mismísimo Mauro Szeta se despidió del canal que fue su casa durante casi una década y de sus compañeros del mencionado ciclo.

Así fue la emotiva despedida de Mauro Szeta de Telefe

"Antes que nada quería agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Estoy súper agradecido a este canal que me hizo crecer un montón... es una decisión que tomó en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dieron", comenzó diciendo Mauro al comienzo de su despedida en El noticiero de la gente.

Luego de repetir una y otra vez más que en Telefe creció muchísimo y por eso su agradecimiento, Mauro dijo: "Son años maravillosos los que pasé hasta hoy, porque quería venir a laburar hasta el último momento porque amo venir y bueno, a veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto".

"Me pareció que era momento de iniciar otro proyecto pero tengo los mejores recuerdos de acá, siento que crecí como personal, como laburante ni hablar, el nivel de profesionalismo que me dio este canal que amo, los laburantes que están todos ahí y me conocen y me ven llegar", sumó mirando a sus pares.

Y aseguró: "Me llevó amigos, un gran crecimiento profesional y estoy súper agradecido, sobre todo por el cariño de la gente que es enorme... son decisiones a veces de la vida laboral que uno toma porque tiene la expectativa de un desafío diferente, ni mejor ni peor, diferente...".

"Es difícil despedirse", remarcó el cronista en otro momento de su descargo al aire. Entonces, él recordó todo el apoyo que recibió a lo largo de estos años en Telefe, sobre todo cuando murieron sus padres y sus compañeros lo acompañaron de cerca en cada momento.

"Es una tristeza de despedida y una alegría de saber que algo dejé y que todos me paran y me van a abrazando y eso me pone muy contento aunque algunos me abrazan con lágrimas en los ojos, siento mucho amor por todos...", precisó Szeta con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada por la angustia.

Por último, Mauro dijo que en El noticiero de la gente saben madirar las noticias duras con lo liviano de la vida, que conocen como informar de forma copada cuando se puede y no son hechos trágicos. Y completó: "No hay nada más apasionante que discutir todos los días cómo hacer un noticiero".

La despedida de Germán Paoloski a su compañero Mauro Szeta

"Es duro para nosotros que no sigas acá pero entendemos perfectamente cuáles son los desafíos que te esperan. Una de las cosas que tenés y que hace, cuando vos te preguntás por el cariño de la gente, es la autenticidad. Ser auténtico es lo más importante porque eso traspasa la pantalla y la gente que traspasa tiene eso que tenés vos", le dijo Paoloski.



Fuente: revista Gente.