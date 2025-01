Insólito: un ladrón rengo y manco cometió un violento robo a una mujer

Ocurrió en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. La víctima terminó en el piso, golpeada y sin su monedero, mientras el delincuente se alejó caminando de manera particular.

Hoy 19:08

Una mujer que reside en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, fue víctima de un episodio de inseguridad el martes de esta semana, cuando un hombre vestido con ropa de abrigo la empujó y la tiró al piso para robarle el monedero.

La secuencia quedó registrada por una cámara desde una casa, pero los vecinos dicen que ni siquiera con esa prueba se pudo identificar al ladrón, que se ve rengo y con un brazo más corto que el otro.

"Mi vecina de enfrente estaba hablando con mi señora acá, en la puerta. Le vino a traer una plata que era de un bidón de agua, del sodero. Aparece esta persona de atrás, la empujó para sacarle el monedero. La tiró", relató este viernes Diego, frente a cuya casa ocurrió el robo.

La víctima resultó ser Elena, que estaba parada contra la reja de la casa de su vecina sobre la calle Tucumán, entre Gran Canaria y Canal de Beagle, en Quilmes Oeste. "Mi señora lo vio venir, ella no tenía la llave y estaba agarrada a la reja y no dio tiempo a nada", describió Diego para explicar por qué las vecinas no pudieron resguardarse del ladrón.

Diego afirmó que Elena "está bien, no quedó desmayada", y reconoció que "fue un golpe fuerte pero está bien, pero quedó asustada. Tiene 40 años viviendo en el barrio y, pasan cosas. Pasaron muchísimas cosas, como en todos lados. No es que pasó en esta cuadra nada más".

El hombre aseguró que el ladrón "era una persona muy fácil de reconocer" por sus características físicas, pero los efectivos policiales "no lo encuentran porque no quieren".

"Es un hombre que aparte de ser rengo le falta un brazo. Entonces no lo encuentran porque no quieren. Si se ve en las imágenes que no es que tiene un brazo escondido, y aparte estaba con un buzo con 35 grados de temperatura", describió.

El robo ocurrió pasadas las 11 de la mañana del mares pasado, pero recién se hizo viral con la difusión del video en el que se puede ver la secuencia de las dos vecinas hablando en la puerta de una casa y el hombre que se abalanza sobre una de ellas y la tira al piso.

"Acá es muy sencillo porque está dividido entre Quilmes centro (este) y Quilmes Oeste. Cuando cruzan las vías (los delincuentes) la Policía dice que no tiene jurisdicción porque pasa a ser parte de Quilmes centro. Entonces cruzan las vías y hasta ahí llegó. Aparte cruzan porque hay un cruce peatonal", sentenció Diego.