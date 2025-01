Petrona contó la verdad de su extraña salida de “Gran Hermano 2025”

La cocinera tucumana habló sobre su experiencia en el reality y de las razones de su eliminación.

Hoy 21:33

Petrona Jerez se transformó en poco tiempo en un personaje muy popular dentro de Gran Hermano 2025 (Telefe). Es por eso que llamó mucho la atención su salida del ciclo, durante el voto positivo que hubo este miércoles.

Tras su eliminación del juego, la tucumana dio explicaciones de todo lo que atravesó durante los últimos días. Sobre todo, de sus sensaciones luego del “Congelados” en el que apareció su marido Jorge.

Frente a los panelistas que analizan el juego, la cocinera contó parte de la verdad de por qué quería irse de la casa. Así, enfrentó las sospechas que sobrevolaron de los fanáticos sobre el arreglo de su salida.

“Te dejaste ganar por Sandra, o sea, Sandra te ganó”, le reprochó Eliana Guercio. “No, no, ella no me ganó. Me ganó la angustia”, contestó Petrona. “Sandra está dentro de la casa disfrutando”, devolvió la panelista.

Siempre con una respuesta a mano, Petrona fue tajante. “Esperemos una semana hasta que a ella no se le acaben los puchitos y vemos”, lanzó, en contra de su compañera.

Los panelistas le insistieron en que Sandra fue la que se impuso frente a ella, pero Petrona casi que vaticinó lo que puede pasarle a la pescadora. “Yo le doy una semana a Sandra y Sandra sale por la puerta”, remarcó. “Pero vos estás acá y ella está disfrutando”, le insistieron. “Yo le aplaudo. Pero yo le doy una semana a ella y ella sale”, lanzó.

Tras la eliminación de Petrona, el público se volcó a las redes para cuestionar lo que se vio. Muchos fanáticos empezaron a pensar que la posibilidad de que se fueran dos participantes, uno el miércoles y otro el domingo, fue debido a que ya estaba todo organizado para que Petrona saliera por la puerta grande.

“La DOBLE ELIMINACIÓN era mentira. Se va uno, a Petrona la sacan camuflada hoy y es obvio que NO FUE LA MENOS VOTADA. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, comentó El Laucha, uno de los tuiteros que más sigue al reality y analiza jugadas en X.

En esa red, más fanáticos también tuvieron la misma teoría. “Hicieron una eliminación el miércoles para no estirarla hasta el domingo. Los votos de hoy van para el domingo, lo de hoy ya estaba definido. Ella quería irse por la puerta grande y Gran Hermano le cumplió el capricho”, agregó un tuitero. “En una negativa te la creía, acá es completamente imposible que haya sido la menos votada”, arriesgó otro.