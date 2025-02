Dafne Keen habla de su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel

La actriz se refirió a sus posibles próximas apariciones interpretando a la mutante X-23.

Hoy 11:50

Tras aparecer en "Deadpool y Wolverine", la joven actriz Dafne Keen habló recientemente sobre su posible regreso como Laura Kenny/X-23 en futuras películas de Marvel Studios. Keen ya había coincidido previamente con Hugh Jackman en la película de 2017, "Logan".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Keen estuvo recientemente en Los Ángeles para los Saturn Awards, donde conversó con The Direct sobre su futuro como X-23. La actriz tuvo recientemente una aparición en "Deadpool y Wolverine" junto a Wesley Snipes (Blade), Channing Tatum (Gambito) y Jennifer Garner (Elektra), un cameo que sin duda dejó un buen sabor de boca entre los fans. Al ser preguntada sobre su posible regreso, la actriz dijo: "Me gustaría verla en un equipo divertido. También me encantaría ver a Laura en historias más pequeñas".

Keen también habló sobre su afición por la acción en "Logan" y agregó: "Disfruté interpretándola en Logan, que fue mucho más cruda. Así que eso es divertido… Pero también estaría muy, muy abierta a un gran equipo de lucha de acción con los Vengadores".

Seguidamente Keen se sinceró sobre su posible regreso como el Wolverine principal después de "Avengers: Secret Wars". Aunque se mostró entusiasmada con la idea de retomar su papel de X-23 después de Secret Wars, también indicó que le gustaría ver el regreso de Hugh Jackman como Logan: "Bueno, ¿podemos estar los dos [Laura y Logan] allí? ¿Sí? Bien, bien. Si estamos los dos allí, estaría muy feliz".

Recordemos que, anteriormente, al hablar sobre la relación que su personaje X-23 comparte con el Wolverine de Jackman, Keen dijo: "Ella es un gran motor emocional para Wolverine, y Wolverine es todo su motor emocional".