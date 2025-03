Curiosa respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron sobre la chance de dirigir a Boca

El DT de Estudiantes de La Plata fue tajante sobre su futuro en la conferencia de prensa post victoria ante River.

Hoy 14:25

Cada vez que Boca busca entrenador, el nombre de Eduardo Domínguez aparece en escena. Sin embargo, el actual técnico de Estudiantes de La Plata dejó en claro que, pese a los rumores, no está en sus planes dirigir al Xeneize. “Pasaron siete técnicos. Me parece que no les gusto mucho”, lanzó con ironía tras la victoria de su equipo 2-0 ante River en el Monumental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde su llegada al Pincha en marzo de 2023, Domínguez se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino, con tres títulos en su haber: Copa Argentina, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones.

Este éxito constante lo posiciona como una opción atractiva para clubes grandes, pero el DT no da señales de querer cambiar de rumbo. “Estoy tranquilo acá, estoy bien”, reafirmó en conferencia de prensa.

Mientras Boca atraviesa un momento de incertidumbre con Fernando Gago cuestionado, Estudiantes lidera la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Domínguez sigue invicto con cinco victorias y tres empates, sumando 15 goles a favor y solo 7 en contra.

En el horizonte, el Pincha enfrentará a Defensa y Justicia el domingo 9 de marzo, mientras que River intentará recuperarse ante Talleres el miércoles 5.

En Boca, la continuidad de Gago sigue en duda, y el club deberá definir si mantiene su proyecto o vuelve a buscar un nuevo entrenador. Por ahora, Domínguez ya dejó clara su postura.