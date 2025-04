En un informe especial de Noticiero 7 conocemos a los influencer más destacados de Santiago del Estero: Milly Giraudo, Jessica Espinoza, Jennifer, Michel Romano, Thami Poblete y Josefina Pérez Carletti.

Hoy 21:54

En un informe especial de Noticiero 7, sobre "Influencer: mitos, verdades, y lo que se ve y lo que no del trabajo de redes sociales", expone las historias personales y los desafíos profesionales de seis creadores de contenido santiagueños: en este episodio nos cuentan sus historias Milly Giraudo, Jessica Espinoza, Jennifer, Michel Romano, Thami Poblete y Josefina Pérez Carletti.

Lejos de los filtros y la viralidad instantánea, las historias muestran las motivaciones, sacrificios y aprendizajes de quienes transformaron su cotidianidad en un trabajo digital. A continuación, repasamos quiénes son y qué los define.

Milly Giraudo se hizo conocida con un video espontáneo: “¿Qué hace un santiagueño un domingo por la siesta?”. A partir de una escena familiar –su madre pidiendo grabar a los sobrinos limpiando semillas de una esponja vegetal– Milly captó la esencia del humor regional. El clip se viralizó y la catapultó a los 10 mil seguidores en una noche.

influencer

Jessica Espinoza, incursionó en TikTok con tutoriales y humor. Aunque al principio los videos no funcionaban, encontró su estilo mostrando “desgracias cotidianas” con tono cómico. “Ahí recién me di cuenta: esto le gusta a mi gente”, señaló. Hoy mezcla moda, humor y consejos de estilo. Su objetivo no es la fama, sino generar conexión y disfrute. Reconoce que ser influencer implicó renunciar a un sueldo fijo, pero destaca el respaldo de su familia.

influencer

Jennifer es un influencer y usa el humor para llegar a su público. Gana adepto cada día y también dice que los haters lo potencian para seguir. Concibe su trabajo como una extensión de su creatividad.

influencer

Thami Poblete: un estilo propio. Conquistó las redes mostrando sus cosas cotidianas y también de manera descontracturada. Dice que probó de todo pero que encontró un nicho en las cosas comunes que le sucede a todo el mundo.

influencer

“He probado de todo: comedia, institucional, tendencias. A la gente le gusta cuando soy yo”, subraya. Reconoce que se siente vulnerable con la exposición, especialmente cuando involucra a su familia. Aun así, celebra el cariño del público y la oportunidad de llegar a más personas cada día.

Josefina Pérez Carletti: entre el aula y el contenido viral. Es profesora de educación especial y trabajaba en escuelas hasta que decidió dedicarse por completo a crear contenido. Comenzó mostrando maquillajes y looks básicos desde su placard, combinados con historias personales. “No hay fórmula mágica, hay que probar todos los días. El primer paso es animarse”, sentenció.

influencer

Michel Romano: tenía diversos trabajos antes de volcarse de lleno a las redes. Hoy genera contenido con tono irónico y reflexivo. “A veces digo, ‘estoy choreando’, pero después me doy cuenta que vale lo que cobro.”

influencer