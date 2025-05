Sydney Sweeney adelantó detalles de la tercera temporada de Euphoria

Actualmente se está rodando la serie creada por Sam Levinson, que narra las vidas, los amores y las dificultades de los estudiantes de una escuela secundaria de California.

Sydney Sweeney habló sobre la próxima temporada de la serie Euphoria, prometiendo que será la más “desquiciada” hasta ahora.

Actualmente se está rodando la serie creada por Sam Levinson, que narra las vidas, los amores y las dificultades de los estudiantes de una escuela secundaria de California. La serie ha ganado nueve premios Emmy hasta la fecha, además de recibir elogios de la crítica por su tratamiento de temas como el duelo y la adicción. Entre los personajes favoritos de los fans se encuentran Zendaya, la protagonista , como la problemática Rue, y Sweeney, como Cassie, quien toma decisiones cuestionables por su necesidad de validación.

La segunda temporada de la serie finalizó en febrero de 2022, debido a las huelgas laborales en Hollywood que retrasaron la producción de una secuela, además del fallecimiento inesperado de Angus Cloud, quien interpretó a Fezco en el drama, quien falleció en 2023 a los 25 años. Sin embargo, con la serie finalmente en marcha, los fans están ansiosos por saber qué esperar.

Sydney Sweeney y la temporada tres de Euphoria

En una entrevista con Empire Magazine, la actriz habló sobre su cariño por el papel de Cassie, así como de regresar al papel después de tres años para la tercera temporada.

“Siento un gran cariño por Cassie y la quiero muchísimo”, dijo. “Es una locura. Comete tantos errores. Tiene defectos en tantos sentidos, pero todo lo hace con amor… Es un cineasta brillante trabajar con Sam (Levinson), porque leo algo, lo llamo y le digo: 'Vamos a volvernos más locos'. Y él dice: 'Me apunto'. Y esta temporada es desquiciada”. Cuando le preguntaron si era más desquiciada que las temporadas anteriores, respondió: "Sí".

Sydney Sweeney

La actriz, que también apareció en The White Lotus y la película de comedia romántica Everyone But You, ha hablado sobre cómo el personaje ha afectado la percepción que la gente tiene de ella fuera de la pantalla chica.

“Creo que con la cantidad de acceso, las redes sociales y la cantidad de contenido que se publica sobre Cassie… a la gente le cuesta distinguir a los actores de sus personajes”, dijo. “Sobre todo con alguien como Cassie, que es odiada y amada, pero sin duda es un personaje complejo. Y creo que eso podría confundir a la gente, sin duda. Pero si me odian por las decisiones que toma mi personaje, entonces lo estoy interpretando correctamente”.

No se ha anunciado una fecha de emisión exacta para la nueva temporada, aunque los ejecutivos revelaron que debería llegar a principios de 2026.