Néstor Vera valoró el empate de Estudiantes ante Sportivo en Fernández

El entrenador de Estuky se refirió al esfuerzo de sus jugadores tras la igualdad 1 a 1 en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:10

Luego de una nueva práctica de preparación, el técnico de Estudiantes de Huaico Hondo, Néstor Vera, habló sobre el retorno a la competencia oficial y destacó el esfuerzo de sus dirigidos tras el valioso empate conseguido en Fernández, en lo que fue el debut del equipo en el Torneo Clausura.

"Sabíamos lo que es Sportivo, juega bien al fútbol y en su casa se hace fuerte. Teníamos en claro que sería trabado, a mí me gusta jugar por abajo, lo planteamos así y salió bien", dijo el entrenador en su análisis del encuentro.

Sobre la posibilidad de estar a cargo del plantel mayor, dijo: "Esto me sorprendió, fui jugador del club, estoy trabajando con las inferiores y el llamado no me lo imaginaba, es lindo. No sabía si animarme o no, pero me decidí porque esto me gusta", declaró el entrenador.

Respecto al momento de Estudiantes a nivel institucional y deportivo, comentó: "De esto se sale trabajando hay muy buenos jugadores, en el torneo anterior no se jugó mal, les faltó suerte, pero en Fernández demostramos otra cosa e hicimos tres goles. Me sorprendió, estoy contento", expresó.

El próximo domingo Estudiantes se medirá ante Yanda FC., y en ese sentido dijo: "Estamos trabajando en espacios reducido y mucho fútbol. Los chicos venían sin ritmo y de a poco vamos a ir largando".

Además, el entrenador se refirió a los objetivos del club en un contexto institucional poco favorable: "Estudiantes está pasando por algo que jamás pasó, Auatt está haciendo bien las cosas. Quizá con la misma base podemos pelear, hay equipo y chicos que se pueden sumar para pelear el torneo. No me quiero ilusionar, pero trataremos de estar de mitad de tabla para arriba", cerró Néstor Vera.