Apoyo total del fútbol del interior a Pablo Toviggino tras el comunicado de Patricia Bullrich

Federaciones, Ligas y clubes de todas las provincias argentinas repudiaron lo que consideraron una actitud autoritaria y persecutoria del gobierno nacional.

Hoy 00:45

En una reacción sin precedentes, todo el fútbol del interior del país se expresó de manera unánime en respaldo a Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal y tesorero de la AFA, luego del comunicado emitido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que lanzó advertencias hacia el dirigente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante las últimas horas, Federaciones, Ligas y clubes de todas las provincias argentinas repudiaron lo que consideraron una actitud autoritaria y persecutoria del gobierno nacional, señalando un intento de coartar la libertad de expresión y de pensamiento. El comunicado de Bullrich, según expresaron desde el interior, representa un intento de intimidación que “amenaza los valores democráticos” y atenta contra el espíritu solidario y social del deporte.

Unidad sin grietas

En un hecho inédito, las 23 federaciones provinciales de fútbol del país se manifestaron con fuerza, reafirmando su apoyo a Toviggino y remarcando el rol vital que cumplen los clubes del interior como espacios de contención, inclusión y desarrollo para cientos de miles de familias en toda la Argentina. “El interior le dice NO al avasallamiento, NO al autoritarismo, NO a la soberbia… Señora Bullrich, con el pueblo NO”, expresaron de forma conjunta en diversos comunicados y publicaciones.

Las entidades firmantes fueron:

Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana (Buenos Aires y La Pampa)

Federación de Fútbol del Norte de Buenos Aires

Federación Catamarqueña de Fútbol

Federación Chaqueña de Fútbol

Federación Cordobesa de Fútbol

Federación Correntina de Fútbol

Federación Entrerriana de Fútbol

Federación Formoseña de Fútbol

Federación Jujeña de Fútbol

Federación Mendocina de Fútbol

Federación Misionera de Fútbol

Federación Patagónica de Fútbol (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)

(Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) Federación Riojana de Fútbol

Federación Salteña de Fútbol

Federación Sanjuanina de Fútbol

Federación Sanluiseña de Fútbol

Federación Santafesina de Fútbol

Federación Santiagueña de Fútbol

Liga Tucumana de Fútbol

Un mensaje firme y federal

El contundente apoyo a Toviggino representa no solo una defensa institucional, sino también un mensaje claro del fútbol federal argentino, que advierte sobre cualquier intento de intervención externa en sus estructuras democráticas. Desde el interior, no solo se defendió al dirigente, sino también la identidad, el arraigo y la función social que cumple el deporte en cada rincón del país.

El fútbol del interior cerró filas en defensa de su dirigente, dejando en claro que la unidad no se negocia cuando se trata de preservar los valores que sostienen a las comunidades.