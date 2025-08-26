Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 AGO 2025 | 22º
X
Locales

Jardines y personal de salud de la Municipalidad participaron de una jornada de concientización por el Día Mundial Contra el Dengue

El evento se desarrolló en plaza Libertad y estuvo organizado por el Ministerio de Salud.

Hoy 20:46

Alumnos de los jardines de infantes municipales y personal de la Dirección de Salud de la Capital participaron de la jornada de concientización por el día mundial contra el dengue con actividades preventivas en plaza Libertad, organizada por el Ministerio de Salud de la Provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con stands de producciones realizadas en los jardines a modo de prevención, participaron el Jardín de Infantes N°4 “El Principito”, el Jardín de Infantes N°9 “La Misericordia”, Jardín de Infantes N° 18 “Bruno Volta” y Jardín de Infantes N°20 “Islas Malvinas”.

Con el objetivo de adoptar medidas para prevenir la proliferación del mosquito y cuidar la salud de la comunidad, docentes y alumnos formaron parte de las actividades programadas, con cartelera diaria, dibujos, maquetas y confección de afiches, entre otras.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Banco Santiago del Estero habilitó 12 cajeros automáticos en un edificio histórico de la Madre de Ciudades
  2. 2. Video: dos alumnas acusan a una docente de robarles plata durante el recreo
  3. 3. El Gobernador entregó 80 camionetas y 24 motocicletas a la Policía de la Provincia en el acto por el 73° aniversario de la institución
  4. 4. La reacción de Nico Vázquez al posteo de Gimena Accardi que conmovió en redes
  5. 5. Amenazan a dueño de corralón con un mensaje hecho con recortes digno de una película de terror
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT