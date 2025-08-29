Alumnos de la Escuela Pedro Pablo Gorostiaga representaron a Santiago en la Olimpiada Matemática Ñandú

Nazareno Ledesma y Thiago Benavidez, estudiantes de 7° grado, participaron en la instancia regional realizada en Tucumán, donde demostraron compromiso y entusiasmo en cada desafío.

Hoy 10:00

Dos alumnos de la Escuela N° 31 “Pedro Pablo Gorostiaga” representaron a la institución en la Instancia Regional de la Olimpiada Matemática Ñandú, realizada en la provincia de Tucumán. Se trata de Nazareno Ledesma y Thiago Benavidez, estudiantes de 7° grado.

El certamen reunió a jóvenes de distintas provincias del país con el objetivo de incentivar el interés por la matemática, fortalecer el razonamiento lógico y promover la resolución creativa de problemas.

Desde la institución destacaron el compromiso y entusiasmo de los alumnos, quienes participaron con responsabilidad en cada desafío. Señalaron además que este logro fue posible gracias al acompañamiento de docentes y familias.

La comunidad educativa felicitó a Nazareno y Thiago por alcanzar esta instancia y los animó a seguir por el camino del estudio y la superación personal, valorando la importancia de cada experiencia como oportunidad de crecimiento.