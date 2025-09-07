Ingresar
Policiales

Secuestraron una escopeta y detuvieron a un joven de 24 años en un allanamiento

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N°44 de Tintina realizaron un procedimiento en el departamento Moreno, donde incautaron un arma de fuego y aprehendieron a un sospechoso.

Hoy 11:57

En la mañana del sábado, personal policial de la Comisaría Comunitaria N°44 de Tintina llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Lilo Viejo, departamento Moreno, en el marco de una investigación judicial.

Durante la medida, los uniformados registraron el domicilio señalado en el oficio judicial y procedieron al secuestro de una escopeta calibre 16, considerada un elemento clave para la causa en curso.

Además, en el lugar se produjo la aprehensión de un hombre de 24 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia interviniente.

La intervención se concretó en presencia de testigos hábiles, lo que garantizó la legalidad del procedimiento, según informaron fuentes oficiales.

