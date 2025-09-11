Santiago del Estero será sede del primer Torneo Nacional de Básquet 3x3 de Olimpiadas Especiales

El certamen se disputará del 12 al 14 de septiembre en el Club Quimsa y reunirá a ocho delegaciones de distintas provincias en un evento histórico para el deporte inclusivo.

Hoy 12:51

Santiago del Estero se prepara para recibir un acontecimiento deportivo y solidario sin precedentes. Los días 12, 13 y 14 de septiembre, el Club Quimsa albergará el Primer Torneo Nacional de Básquet 3x3 de Olimpiadas Especiales Argentina, una cita que reunirá a atletas de diferentes puntos del país y que tiene como fin principal promover la inclusión, el esfuerzo y los valores del deporte.

La organización corre por cuenta de ASPADI (Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual), en conjunto con Olimpiadas Especiales Argentina, y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Deportes y Recreación de Santiago del Estero. El acto inaugural se llevará a cabo el viernes 12 a las 19.00 en las instalaciones de Quimsa, donde se espera la presencia de delegaciones, familiares y público en general.

En diálogo con Radio Panorama, el profesor Matías Gutiérrez, responsable deportivo del programa de Olimpiadas Especiales en Argentina, destacó la importancia del certamen: “El objetivo principal es usar el deporte como herramienta para promover la inclusión de personas con discapacidad”. Además, confirmó que ocho delegaciones serán parte del torneo y agradeció a la dirigencia de Quimsa por brindar “una cancha de primer nivel para nuestros atletas”.

Con esta iniciativa, Santiago del Estero reafirma su compromiso con el deporte inclusivo, transformándose en escenario de un hecho histórico para el básquet 3x3 nacional. “Es el primer Torneo Nacional en Argentina. Estamos ansiosos y con muchas expectativas sobre el desarrollo”, remarcó Gutiérrez.