El tiempo para este jueves 2 de octubre en Santiago del Estero: caluroso e inestable

Se espera que la máxima alcance los 32ºC en un jueves con probabilidad de chaparrones y cielo mayormente nublado.

Hoy 06:12

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana inestable, con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones acompañados por vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 32ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo algo nublado, vientos moderados del norte y una máxima que treparía hasta a los 33ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

