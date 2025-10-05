Con la presencia de autoridades provinciales, Monte Quemado celebró sus 93 años

La ciudad del departamento Copo, festejó un nuevo aniversario con la inauguración de obras.
La ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento Copo, celebró este sábado su 93 aniversario con la inauguración de obras de pavimentación y enripiado en el barrio Virgen del Carballo. Además de una plaza en barrio El Triángulo.
Encabezaron el acto central en representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid; el subsecretario de Coordinación Institucional de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, Ricardo Sosa, y el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, quienes fueron recibidos por el intendente Felipe Cisneros.
En la oportunidad, el Gobierno de la provincia hizo entrega de un camión atmosférico, un camión tanque y un camión volcador a la Municipalidad de Monte Quemado con el objetivo de brindar mejores servicios a los vecinos.
En sus palabras de bienvenida, Cisneros destacó el apoyo de la provincia para que la ciudad y toda su área de influencia continúen con su crecimiento, mejorando las condiciones de sus ciudadanos.
“Hoy estamos cerrando una semana muy especial, una semana donde Monte Quemado celebra con alegría y orgullo”, dijo.
Además, agradeció al gobernador Zamora “porque con su mirada federal y con su mirada al interior ha demostrado que la obra pública llega a cada rincón del interior de la provincia”.
Seguidamente, tomó la palabra el ministro de Obras Públicas, quien en nombre del gobernador saludó a los presentes y les dejó un cariñoso abrazo. “En un contexto preocupante a nivel nacional nuestro gobernador sigue haciendo obras a lo largo y a lo ancho de Santiago”, señaló.
Posteriormente, Hid destacó las obras que tuvieron continuidad gracias al aporte gobierno provincial y agregó: “Se hizo mucho pero aún falta mucho por hacer”.