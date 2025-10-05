Con la presencia de autoridades provinciales, Monte Quemado celebró sus 93 años

La ciudad del departamento Copo, festejó un nuevo aniversario con la inauguración de obras.

Hoy 13:32

La ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento Copo, celebró este sábado su 93 aniversario con la inauguración de obras de pavimentación y enripiado en el barrio Virgen del Carballo. Además de una plaza en barrio El Triángulo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Encabezaron el acto central en representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid; el subsecretario de Coordinación Institucional de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, Ricardo Sosa, y el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, quienes fueron recibidos por el intendente Felipe Cisneros.

En la oportunidad, el Gobierno de la provincia hizo entrega de un camión atmosférico, un camión tanque y un camión volcador a la Municipalidad de Monte Quemado con el objetivo de brindar mejores servicios a los vecinos.

En sus palabras de bienvenida, Cisneros destacó el apoyo de la provincia para que la ciudad y toda su área de influencia continúen con su crecimiento, mejorando las condiciones de sus ciudadanos.

“Hoy estamos cerrando una semana muy especial, una semana donde Monte Quemado celebra con alegría y orgullo”, dijo.

Además, agradeció al gobernador Zamora “porque con su mirada federal y con su mirada al interior ha demostrado que la obra pública llega a cada rincón del interior de la provincia”.

Seguidamente, tomó la palabra el ministro de Obras Públicas, quien en nombre del gobernador saludó a los presentes y les dejó un cariñoso abrazo. “En un contexto preocupante a nivel nacional nuestro gobernador sigue haciendo obras a lo largo y a lo ancho de Santiago”, señaló.

Posteriormente, Hid destacó las obras que tuvieron continuidad gracias al aporte gobierno provincial y agregó: “Se hizo mucho pero aún falta mucho por hacer”.