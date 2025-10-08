Drama familiar: una alcaldesa fue acuchillada por su hija adoptiva

Conmoción en Alemania. La alcaldesa acuchillada frente a su casa fue atacada por su propia hija. La agresora tiene 17 años.

Hoy 21:59

La alcaldesa de una pequeña ciudad alemana, víctima de un ataque con cuchillo el martes una semana después de su elección, fue apuñalada por su hija. Lo informó el miércoles la policía, que ya había descartado un motivo político.

El ataque contra Iris Stalzer, política socialdemócrata, fue rápidamente condenado por el jefe del gobierno conservador Friedrich Merz, que lo calificó de “acto odioso”.

Más tarde, ese mismo día, la Policía indicó que creía que se trataba de un drama familiar.

Cómo fue el ataque y la investigación

Iris Stalzer, alcaldesa recién elegida de Herdecke, una ciudad de unos 23 mil habitantes cerca de Dortmund, en el noroeste de Alemania, resultó gravemente herida el martes por su hija adoptiva de 17 años, según la policía.

Durante un interrogatorio, Stalzer acusó a su hija y las pruebas recogidas en su domicilio, lugar del ataque, confirmaron las sospechas.

Stalzer, que resultó gravemente herida, se encuentra ahora fuera de peligro, añadió. La noticia del ataque generó inmediatamente una ola de inquietud en todo el país.

Alemina, conocido en los últimos tiempos por su cultura del compromiso y su sentido de la moderación en los debates, experimentó en estos años un aumento del recurso a la violencia en la política.

Entre los ejemplos más trágicos se encuentra el de Walter Lübcke, un político conservador de Kassel, que defendía la política de acogida de migrantes de la jefa del gobierno Angela Merkel y fue asesinado en junio de 2019 de un disparo en la cabeza por un neonazi.