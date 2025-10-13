Carlos Melconian, sobre el acuerdo con EE.UU.: “Lo que hizo Bessent fue alargar la vida del mercado cambiario”

El expresidente del Banco Nación detalló que “todavía sigue siendo un tuit” porque “no hay monto formal ni anuncio de cuánto y cómo se va a devolver”.

Hoy 17:54

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró que el acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos que anunció el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, fue para “alargar la vida del mercado cambiario”.

“Scott Bessent alargó la vida del mercado cambiario. No se conoce mucho sobre este acuerdo, todavía sigue siendo un tuit que no informa un monto formal ni cuánto y cómo se va a devolver”, indicó el economista.

A pesar de su crítica, el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri expresó su deseo de que “salga bien” el acuerdo económico con Estados Unidos, pero afirmó que “era el último timbre que le quedaba al Gobierno Nacional”.

“Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos. Estos 10 días hábiles estamos a cargo de él”, dijo en relación a las elecciones nacionales dle 26 de octubre.

Y agregó: “Si mañana hubiera un cambio de gobierno, esto te deja muy maniatado”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Melconian manifestó que el problema de Argentina es “buscar dólares o tomar deuda para pagar los intereses”, mientras que lo que debería hacer es “acumular reservas”.

“El Gobierno, en lugar de vender tiene que comprar dólares para acumular reservas”, detalló y sostuvo que las reservas del Banco Central (BCRA) “siguen siendo negativas” ya que “los activos que posee”, donde se encuentra los desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "son simultáneamente pasivos”.

“No basta con tener el tipo de cambio adecuado y recuperar la capacidad de exportar y acumular reservas, sino también reactivar el mercado local”, advirtió el expresidente del Banco Nación, y precisó que la industria, el comercio y la construcción “todavía siguen en negativos importantes”.