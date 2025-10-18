Ingresar
Israel identificó el cuerpo del rehén entregado este viernes por Hamas

Se trata de Eliyahu "Churchill" Margalit, quien murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Fue el décimo cuerpo de un rehén asesinado que devolvió el grupo terrorista.

Hoy 06:27
Eliyahu "Churchill" Margalit.

Israel informó este sábado que los restos del cuerpo entregado este viernes por Hamas pertenecen a Eliyahu "Churchill" Margalit.

"El ejército israelí informó a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit que los restos de su ser querido regresaron a Israel y que se completó el proceso de identificación", señaló el comunicado oficial.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu agregó que Israel "no cederá ni escatimará esfuerzos hasta lograr el retorno de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos".

El cuerpo fue entregado este viernes por el movimiento islamista a la Cruz Roja, que luego lo restituyó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para su traslado al Instituto Médico Legal en Tel Aviv.

El ejército confirmó este sábado que los restos ya fueron entregados a la familia. Según el comunicado castrense, Margalit murió durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, el hecho que desató la actual guerra en Gaza.

Margalit tenía 75 años al momento de su muerte y fue secuestrado en los establos del kibutz Nir Oz, una comunidad agrícola situada muy cerca de la frontera con la Franja.

Hamas reiteró el viernes que devolverá a Israel los cadáveres de todos los cautivos que aún permanecen en Gaza, tal como establece el acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos.

Las partes se comprometieron a un cese del fuego a partir del 10 de octubre, con la liberación de los 20 rehenes sobrevivientes y la restitución de los cuerpos de quienes murieron en cautiverio.

El grupo terrorista pidió tiempo ante las dificultades para localizar y recuperar los cuerpos entre las ruinas del territorio palestino, devastado tras dos años de guerra.

"El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría llevar algún tiempo", precisó Hamas en un comunicado, en respuesta a las acusaciones israelíes de incumplir los términos del acuerdo.

El de Margalit fue el décimo cuerpo de un rehén asesinado que devolvió Hamas. El lunes habían entregado cuatro, el martes otro cuatro (pero luego Israel aseguró que uno de ellos no correspondía a ningún secuestrado) y el miércoles, dos.

