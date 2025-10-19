Israel logró identificar otro cuerpo de los rehenes entregados por Hamas

Los restos de Ronen Engel fueron devueltos este sábado. Estuvo secuestrado junto a su familia durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Israel anunció este domingo que identificó los restos de Ronen Engel, uno de los dos rehenes fallecidos cuyos cuerpos fueron entregados ayer por el grupo terrorista Hamas.

El ejército israelí informó que notificó a la familia de Engel sobre la recuperación de sus restos, una información que fue confirmada también por la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Engel, de 54 años, era residente del kibutz Nir Oz, donde trabajaba en una granja y se dedicaba además a la restauración de muebles.

Fue secuestrado de su casa y asesinado por Hamas el 7 de octubre de 2023, durante el ataque a Israel, y su cuerpo fue llevado a Gaza. El ejército israelí había anunciado su muerte el 1° de diciembre de ese año.

Ronen fue capturado junto a su pareja, Karina (53), y sus hijas Mika (18) y Yuval (11). Pocos días después de que ellas fueran liberadas y regresaran a casa, la familia recibió la confirmación de que él había sido asesinado durante su cautiverio.

El sábado por la mañana, Israel anunció que el cruce de Rafah, la única puerta de Gaza hacia el mundo exterior, permanecería cerrado "hasta nuevo aviso", vinculando su reapertura a la entrega de restos por parte de Hamas. El jueves, las autoridades israelíes habían indicado que el paso probablemente reabriría este domingo.

Hasta ahora, Hamas entregó los restos de 12 de los 28 rehenes fallecidos que quedaban en Gaza. Según el gobierno israelí, se trata de un paso clave dentro del proceso de alto el fuego destinado a poner fin a dos años de guerra.

El grupo terrorista afirmó que la devastación y el control militar de algunas zonas de Gaza por parte de Israel habían ralentizado el proceso de entrega.

La declaración de la oficina de Netanyahu sobre el cruce de Rafah se conoció poco después de que la embajada palestina en Egipto anunciara que el paso reabriría el lunes para las personas que regresan a Gaza. Hamas calificó la decisión israelí como una violación del acuerdo de alto el fuego.

El cruce de Rafah permanece cerrado desde mayo de 2024, cuando Israel tomó el control del lado gazatí. Su reapertura total permitiría que los gazatíes busquen tratamiento médico, viajen o visiten a familiares en Egipto, donde viven decenas de miles de palestinos.