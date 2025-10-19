Hallaron muerto al científico argentino desaparecido en Alemania

El cadáver de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue encontrado este domingo en una zona boscosa de la ciudad de Karlsruhe-Rintheim.

Hoy 15:44

El científico argentino del Conicet que estaba desaparecido en Alemania fue encontrado muerto este domingo, según informó la Policía alemana.

El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo, sobre una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim.

La Policía sostiene que se trató de un accidente, según informó la agencia EFE, en el que el hombre probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó.

El investigador estaba en el país europeo desde el 26 de agosto, donde participaba de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Su estadía en ese país estaba prevista hasta fin de año, pero todo cambió cuando el martes no se presentó a trabajar y su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas.

Alejandro Fracaroli era un científico de amplia trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integró el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en el exterior formaba parte de una pasantía clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina.

Fracaroli fue especialista en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto a nivel internacional.